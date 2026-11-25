Aos 31 anos, Sterling também terá de realizar 100 horas de serviço comunitário e ficará proibido de dirigir pelos próximos dois anos. A sentença foi anunciada nesta quarta-feira, durante audiência no Tribunal de Magistrados de Basingstoke, no condado de Hampshire, na Inglaterra.

O atacante Raheem Sterling, ex-Manchester City, foi condenado a 12 meses de prisão por dirigir perigosamente sob efeito de drogas na Inglaterra. A pena, no entanto, foi suspensa por 18 meses, o que significa que o jogador não precisará cumprir a sentença na prisão neste momento, desde que respeite as condições impostas pela Justiça.

O jogador havia se declarado culpado, em setembro, de três acusações relacionadas a um acidente ocorrido em 28 de maio. Entre as infrações reconhecidas pelo atacante está a direção perigosa sob efeito de substâncias ilícitas.

Além disso, Sterling admitiu a posse de óxido nitroso, conhecido popularmente como "gás do riso", para fins de inalação indevida, e também se declarou culpado por se recusar a fornecer uma amostra para análise.

De acordo com informações do jornal inglês The Sun, o jogador, que também defendeu o Liverpool e o Chelsea, estava ziguezagueando entre as faixas em uma rodovia movimentada. Por conta da condução imprudente, vários motoristas foram obrigados a manter distância.

Ainda segundo o periódico, o ex-astro foi visto com um grande recipiente na não e um balão na boca e bateu o seu Lamborghini antes de ser preso. Imagens da câmara corporal da polícia mostraram o jogador sentado no banco do passageiro com cilindros de gás no colo e um balão murcho.