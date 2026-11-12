Manchester United demite Carrick, Pochettino é favorito a assumir o cargo

Argentino, que hoje comanda a seleção dos Estados Unidos, pode assumir o gigante que vive momento de crise no futebol inglês

Michael Carrick, ex-técnico do Manchester United (Reprodução/MUFC)

O Manchester United demitiu o treinador Michael Carrick após a equipe ter o pior início de temporada de sua história recente, e a imprensa britânica informou que o argentino Mauricio Pochettino é o favorito para assumir o cargo.



O United venceu apenas uma de suas dez primeiras partidas da atual Premier League e ocupa a 18ª posição, na zona de rebaixamento, com apenas oito pontos, resultados que acabaram custando o cargo a Carrick.

Embora o clube não especifique quem assumirá o posto, garante em seu comunicado que "pretende nomear seu sucessor o mais rápido possível".

No texto, o United classifica Carrick como uma "lenda" do clube e agradece a "dedicação e profissionalismo" em sua etapa como treinador, mas considera que "é necessária uma mudança" para atingir os objetivos da entidade.

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026

A emissora Sky Sports informou na quarta-feira que o clube e Pochettino chegaram a um "acordo verbal" para que o argentino comande o clube de Manchester.

O técnico sul-americano, de 54 anos, tem ampla experiência na liga inglesa após passagens pelo comando de Southampton, Tottenham e Chelsea. Contudo, ainda é treinador da seleção dos Estados Unidos, cargo ao qual chegou há dois anos e que renovou para até a Copa do Mundo de 2030.

Carrick assumiu o cargo de forma interina após a demissão do português Rúben Amorim em janeiro de 2026 e foi confirmado depois de levar o United ao terceiro lugar na temporada 2025/26 do Campeonato Inglês e classificá-lo para a Liga dos Campeões.

Entretanto, seu destino ficou selado após uma série de nove partidas consecutivas sem vencer.

Carrick é o terceiro treinador demitido desde que o bilionário britânico Jim Ratcliffe assumiu o controle das operações do Manchester United após adquirir uma participação minoritária em fevereiro de 2024.

A imprensa inglesa informou que outros possíveis candidatos ao cargo seriam o ex-treinadores do Newcastle, Eddie Howe, do Chelsea, Antonio Conte, e da seleção da Alemanha, Julian Nagelsmann.

Mas o favorito parece ser Pochettino, que pretende conceder uma coletiva de imprensa na sexta-feira, antes da partida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti.



