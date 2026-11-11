De la Fuente se diz "otimista" quanto a ter Yamal contra a Inglaterra
O atacante do Barcelona sentiu dores no joelho na vitória do time catalão sobre o Atlético de Madrid no último domingo, pelo Campeonato Espanhol
Publicado: 11/11/2026 às 17:52
Lamine Yamal, atacante do Barcelona ( Javier Soriano / AFP)
O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, se disse "otimista" nesta quarta-feira (11) quanto à possibilidade de contar com Lamine Yamal no jogo contra a Inglaterra pela Liga das Nações da Uefa, daqui a quatro dias.
O atacante do Barcelona sentiu dores no joelho na vitória do time catalão sobre o Atlético de Madrid (2 a 1) no último domingo, pelo Campeonato Espanhol.
"Ele tinha uma inflamação e líquido" na articulação, por isso optou-se por poupá-lo, explicou De la Fuente em entrevista coletiva antes da partida contra a República Tcheca, nesta quinta-feira (12), em Praga.
Yamal está fazendo uma série de exercícios com seu preparador no Barcelona e o clube informou que "a recuperação é boa", acrescentou o treinador.
"Estou otimista e acreditamos que ele vai estar conosco na sexta-feira", disse De la Fuente, afirmando que a decisão de não levar Yamal a Praga foi sua, assim como fez com o atacante da Real Sociedad Mikel Oyarzabal, também com problemas físicos.
O técnico espanhol também se mostrou incomodado com alguns rumores e descartou que o jovem do Barça tenha privilégios e que haja um mal-estar no grupo pela forma como ele é tratado.
"Estamos fantasticamente bem no vestiário", afirmou De la Fuente.
Líder do grupo A3 da Liga das Nações, com três pontos a mais que os ingleses, a Espanha quer mais uma vitória na quinta-feira para chegar embalada contra os 'Three Lions', no domingo, em Madri.