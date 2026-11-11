Mbappé vai desfalcar França contra Itália na Liga das Nações, diz Zidane

O atacante do Real Madrid estava retornando à seleção francesa nesta convocação, após ter ficado de fora das três últimas partidas da equipe devido a lesão

Zinedine Zidane e Kylian Mbappé (FRANCK FIFE / AFP)

O capitão e astro da seleção francesa, Kylian Mbappé, está fora da partida da Liga das Nações da Uefa contra a Itália, que será disputada nesta quinta-feira (12), em Milão, devido a um desconforto na região posterior da coxa.

A informação foi anunciada nesta quarta (11) por Zinedine Zidane, técnico dos 'Bleus'.

"Ele vai desfalcar a equipe amanhã. Sentiu uma pequena dor e não vamos correr risco algum. É lamentável perder jogadores, mas faz parte do jogo. Espero que não seja nada grave e que possamos contar com ele no domingo [contra a Turquia, em Bordeaux]. É apenas um pequeno desconforto. Acredito que ele terá condições para domingo", avaliou Zidane durante a entrevista coletiva.

Mbappé, que treinou normalmente na segunda-feira, na primeira sessão desta segunda concentração sob o comando de Zidane, não pôde participar do treino da manhã desta quarta-feira realizado no centro de treinamento de Clairefontaine.

Para suprir sua ausência no jogo, a comissão técnica da seleção francesa convocou Senny Mayulu, do Paris Saint-Germain, que já estava em Clairefontaine participando de um período de treinos com a seleção sub-21.

O atacante do Real Madrid estava retornando à seleção francesa nesta convocação, após ter ficado de fora das três últimas partidas da equipe devido a lesão.

Autor do gol da vitória na estreia de Zinedine Zidane como técnico dos 'Bleus', em 25 de setembro, na visita à Turquia (1 a 0), pela Liga das Nações, Mbappé, o maior artilheiro da história da seleção francesa (com 67 gols em 107 jogos), precisou deixar o campo logo em seguida devido a dores no joelho esquerdo, sendo depois cortado para as três partidas seguintes.

A ausência de Mbappé se soma às do meio-campista Aurélien Tchouaméni, do atacante Marcus Thuram e do defensor Pierre Kalulu, ocorridas durante o período de concentração.

Esses cortes de última hora se juntam aos de peças-chave do elenco (como Ousmane Dembélé, William Saliba, Manu Koné e Jules Koundé) e de outros jogadores do grupo (Maxence Lacroix, Maghnes Akliouche e Esteban Lepaul), todos lesionados antes mesmo do início da preparação.

Com três vitórias e um empate em quatro partidas, a seleção francesa lidera o Grupo 1 da Liga das Nações e está muito bem encaminhada para se classificar às quartas de final, antes dos dois últimos compromissos da fase de grupos: contra a Itália, nesta quinta-feira, em Milão, e contra a Turquia, no domingo, em Bordeaux.