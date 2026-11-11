Gigante inglês se vê na zona de rebaixamento e com uma grande crise financeira para resolver

O Manchester United vive uma péssima sequência de oito jogos sem vencer na Premier League e começa a se preocupar com a possibilidade de rebaixamento.

Harry Maguire, zagueiro do Manchester United (JUSTIN TALLIS / AFP)

O Manchester United vive um dos seus piores momentos recentes. Na Premier League, o clube está na zona de rebaixamento e enfrenta seu pior início de temporada em quatro décadas. Dentro de campo, o time não tem se encontrado. Fora dele, enfrenta uma crise interna que ameaça o cargo do atual treinador, além de dificuldades financeiras.

Sob o comando de Michael Carrick, o United, que está na 18ª posição, tem apenas uma vitória em dez jogos no campeonato inglês, marca inferior à dos dois últimos colocados da tabela. O único triunfo do clube foi diante do Ipswich Town, na segunda rodada do campeonato.

Na Champions League, o clube teve até o momento um desempenho um pouco melhor, tendo vencido dois jogos e perdido os outros dois. Mesmo assim, se encontra longe dos primeiros colocados e se continuar com estes resultados terá de brigar por uma vaga nos playoffs da competição para o mata-mata.

Outro torneio que o time decepcionou foi na Copa da Liga Inglesa O clube deu adeus à competição ainda na terceira fase, após perder por 3 a 2 para o Brighton, em Old Trafford, no dia 16 de setembro.

MANCHESTER ESTAVA OTIMISTA PARA 2026

O desempenho dentro de campo do United no segundo semestre de 2026 é um balde de água fria diante das expectativas criadas para a temporada. No campeonato anterior, a equipe conseguiu voltar ao grupo dos três primeiros colocados da Premier League, terminando em terceiro lugar, com 71 pontos, e garantindo uma vaga na Champions League. O resultado representou uma recuperação em relação à edição 2024/25, quando o clube terminou na 15ª posição.

A expectativa de torcedores e diretoria era dar sequência aos resultados positivos alcançados no campeonato inglês anterior, o que não se concretizou. Depois de uma temporada turbulenta com Rúben Amorim, que deixou o cargo em janeiro de 2026, o time conseguiu uma recuperação sob o comando de Michael Carrick, vencendo 12 dos últimos 17 jogos da Premier League. A estabilidade, porém, não se manteve no início da nova temporada

PRESSÃO SOBRE CARRICK SE SOMA À CRISE FINANCEIRA DO UNITED

A sequência de resultados negativos do começo da temporada 2026/2027 pode levar à demissão de Carrick, contratado no início do ano. Uma das opções cotadas para assumir o cargo é Mauricio Pochettino, atual técnico da seleção dos Estados Unidos.

Caso a saída do atual treinador se concretize, Carrick será o segundo a deixar o cargo desde Erik ten Hag, que comandou o United de 2022 a 2024 e foi o último a permanecer mais de dois anos na posição. Se forem considerados os interinos, como Van Nistelrooy e Darren Fletcher, o ex-volante será o quinto a deixar o comando da equipe inglesa.

Fora de campo, o clube de Manchester também enfrenta dificuldades financeiras. Controlado pela família Glazer desde 2005, o Manchester United passou por uma reformulação no quadro de proprietários em fevereiro de 2024, quando o empresário britânico Jim Ratcliffe, dono da INEOS, adquiriu uma participação minoritária de aproximadamente 27,7% do clube.

Com a chegada do novo sócio, a empresa também assumiu o controle das operações de futebol. Desde então, o United iniciou um processo de redução de custos, que incluiu duas rodadas de demissões: cerca de 250 funcionários em 2024 e outros 150 a 200 cortes anunciados em 2025.

Mesmo com receita recorde de 677,6 milhões de libras no exercício financeiro de 2025/26, o balanço do clube ainda apresentou prejuízo líquido de 43 milhões de libras. A dívida líquida também aumentou, passando de 550,9 milhões para 621,7 milhões de libras em um ano. Os custos financeiros líquidos chegaram a 69,6 milhões de libras, mais que o triplo do registrado no período anterior, quando ficaram em 21,2 milhões.

BRIGAS INTERNAS DIFICULTAM SITUAÇÃO DO UNITED

Os conflitos não se limitaram aos resultados ruins em campo ou ao caos financeiro vivido pelo clube inglês. Após a derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League, Bruno Fernandes, capitão do United, criticou publicamente a estratégia adotada pela equipe no confronto. As declarações do português foram direcionadas à maneira como Carrick conduziu as decisões táticas do time.

O treinador chegou a rebater os comentários de seu atleta e até a colocá-lo no banco de reservas na partida seguinte, contra o Bournemouth. Outro episódio envolveu o zagueiro Lisandro Martínez, que criticou a falta de reforços e o planejamento da diretoria.

Relatos publicados pelo The Guardian apontam que o ambiente interno do clube é de tensão e desgaste. A pressão para deixar a zona de rebaixamento, somada aos protestos da torcida contra a diretoria e aos desentendimentos entre jogadores e comissão técnica, aumentou a instabilidade no vestiário.