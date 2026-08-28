Ex-Náutico, Lucas Perri será o novo goleiro do Torino, da Itália

Com boa passagem pelo Timbu em 2022, brasileiro de 28 anos trocou o Leeds United, da Inglaterra, pelo clube da Série A Italiana

Lucas Perri em campo pelo Leeds United (Reprodução/LUFC)

O goleiro Lucas Perri, que estava no Leeds United, da Inglaterra, será o novo reforço do Torino, da Itália.

Com passagem de destaque pelo Náutico em 2022, o jogador de 28 anos já desembarcou em Turim para se reapresentar ao novo clube, que será o seu quarto no futebol europeu.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, ele será emprestado aos italianos pelos ingleses, com opção de compra.

Lucas Perri, que tem oito jogos pela Seleção Brasileira, somou 20 partidas pelo Leeds na última temporada europeia.

Relembre a passagem de Lucas Perri pelo Náutico

O goleiro chegou ao Náutico em 2022 por empréstimo junto ao São Paulo, clube que o revelou.

Em Pernambuco, teve a primeira grande sequência no futebol profissional, sendo campeão Pernambucano e fazendo, no total, 44 partidas.

Hoje foi dia de receber uma visita especial no CT Wilson Campos. ??????



O goleiro Lucas Perri, campeão pernambucano de 2022 com a camisa alvirrubra, voltou à nossa casa para um reencontro especial.



As portas estarão sempre abertas para quem ajudou a escrever a nossa história.… pic.twitter.com/H2ZAbtuG6l — Náutico (@nauticope) June 26, 2026

Suas boas atuações chamaram a atenção do Botafogo, que o contratou junto ao Tricolor Paulista ainda no mesmo ano.



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