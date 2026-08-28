Chelsea acerta contratação de Dibu Martinez por R$ 52 milhões, diz jornal

Goleiro campeão da Copa do Mundo com a Argentina trocará Aston Villa por clube de Londres e seguirá na Premier League

Emiliano Martinez, goleiro da Argentina (Reprodução/AFA)

O polêmico goleiro argentino Emiliano "Dibu" Martinez agora defende as cores do Chelsea. O time azul chegou a um acordo com o Aston Villa e acertou a contratação do reforço desembolsando cerca de 7,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 52 milhões).

De acordo com informações do "The Times", o atleta, que completa 34 anos na próxima semana, vai assinar um contrato por duas temporadas com opção de renovação por mais um ano. Com a transferência, ele deixa o Aston Villa após uma passagem de seis anos.

Experiente, Martínez chega ao Chelsea em meio a um cenário de insegurança na posição. Com uma atuação irregular na última segunda-feira, Robert Sánchez cometeu dois erros na sofrida vitória de 3 a 2 sobre o Fulham. As falhas despertaram antigos questionamentos sobre a capacidade do atual goleiro ser titular do clube na temporada.

A transferência satisfaz o desejo do atleta argentino, que já tinha manifestado a vontade de deixar o Aston Villa. Nesta janela de transferências, ele entrou no radar da Juventus, mas as conversas não evoluíram e ele optou por permanecer no futebol inglês.

Após vencer na rodada de estreia da Premier League jogando como visitante, o Chelsea volta a entrar em ação neste final de semana. No domingo, o clube abre os portões do Stamford Bridge para enfrentar o Brighton, que vem de goleada de 4 a 0 sobre o Aston Villa.

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