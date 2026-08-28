Raphinha marca, Barça vence e assume a ponta do Espanhol pelo saldo de gols

O Barça venceu sua segunda partida pelo Espanhol e assumiu a liderança pelo saldo de gols, superior ao do Real, Sevilla e Betis; Raphinha e Fermín López marcaram diante do Athletic Bilbao

Raphinha, atacante do Barcelona (JOSEP LAGO / AFP)

O Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 em casa, nesta quinta-feira (27), em partida adiada da primeira rodada da LaLiga, assumindo assim a liderança do campeonato espanhol.

O atual campeão espanhol conquistou sua segunda vitória consecutiva em dois jogos, graças aos gols de Raphinha (37') e Fermín López (82'), em uma partida que marcou a estreia do campeão mundial Rodri, com a camisa azul-grená.

A vitória permite aos culés ocuparem o primeiro lugar na tabela, empatados com Real Madrid, Sevilla e Betis (todos com 6 pontos), mas com melhor saldo de gols.

O Barcelona controlou a partida, embora tenha demorado a encontrar o caminho do gol diante de um Athletic Bilbao que tentava pressionar, mas acabava superado pelos passes entre as linhas dos catalães.

O jovem Lamine Yamal teve a primeira chance em um chute da entrada da área, mas o goleiro Unai Simón fez uma defesa salvadora (19') e também levou a melhor em um duelo mano a mano (41').

O goleiro da seleção espanhola foi um dos heróis de sua equipe, evitando uma derrota por um placar mais elástico.

Raphinha abre o placar

Outra cabeçada de Raphinha na trave (24') antecedeu o gol, marcado quando o ponta brasileiro recebeu um passe em profundidade e superou Unai Simón (37').

Enquanto o Barça segue em busca de um centroavante, Raphinha se tornou a referência do ataque 'blaugrana'.

"Não importa em que posição Raphinha jogue. Como capitão, ele tem um compromisso total com esta equipe", disse o técnico do Barça, Hansi Flick, após a partida.

O brasileiro soma três gols em dois jogos, assim como seu companheiro Fermín. Com isso, ambos igualaram o atacante francês do Real Madrid, Kylian Mbappé, na artilharia do Campeonato Espanhol.

Após o gol, o Barcelona aumentou a intensidade e, depois do intervalo, passou a dominar completamente a posse de bola, com Pedri comandando o jogo.

Lamine Yamal, que não teve muita sorte na finalização, voltou a arriscar um chute que explodiu no travessão (53').

Unai Simón teve de aparecer novamente para defender um chute forte de Anthony Gordon (59'), outro dos jogadores do Barcelona que mais desequilibraram.

O ponta inglês levou muito perigo pela esquerda, tabelando bem com Raphinha, que deixou o campo aos 63 minutos para a entrada de Rodri, em sua estreia com a camisa do Barça.

"Estou muito feliz por disputar minha primeira partida pelo Barcelona", disse Rodri à DAZN após o jogo, ressaltando que "é importante ir ganhando ritmo e se adaptar a este grande time".

Fermín fecha a conta

O Athletic Bilbao, que havia mostrado apenas pequenos lampejos de perigo em algumas investidas de Nico Williams, teve sua melhor chance quando Oihan Sancet disparou um chute forte que acertou a trave (75').

A equipe basca tentou pressionar mais nos minutos finais da partida, até que Fermín, que já havia exigido uma defesa de Unai Simón, marcou o segundo gol.

Karim Adeyemi, que havia acabado de entrar em campo, cruzou para a área, onde o zagueiro do Athletic, Aymeric Laporte, afastou mal, deixando a bola solta na pequena área para Fermín fazer 2 a 0 (82').

O gol foi o golpe de misericórdia para o Athletic, que sofreu sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Espanhol.

Antes disso, o Osasuna havia conseguido uma virada no estádio de Balaídos, vencendo o Celta por 2 a 1.

A equipe galega saiu na frente com um gol de Iago Aspas (14'), mas sentiu o impacto da expulsão de Marcos Alonso logo em seguida.

O Osasuna aproveitou a superioridade numérica para garantir a vitória por meio de Kike Barjas (54') e um gol de pênalti de Budimir (64').