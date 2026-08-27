Sorteio da Champions League define confrontos da primeira fase; confira
O sorteio, realizado nesta quinta-feira (27), garantiu encontros de gigantes do futebol europeu
Publicado: 27/08/2026 às 15:54
Taça da Champions League (VALERY HACHE / AFP)
A UEFA realizou nesta quinta-feira (27), em Mônaco, o sorteio oficial da primeira fase da Champions League 2026/2027. A definição dos jogos de todos os 36 clubes participantes garantiu encontros de gigantes do futebol europeu.
Maior campeão da competição, o Real Madrid terá pela frente o atual campeão inglês Arsenal, em duelo que acontecerá em Londres. Além dos Merengues, os Gunners também enfrentam o Bayern de Munique, fora de casa.
Ainda nos grandes jogos, o atual bicampeão PSG encara o Barcelona, de Lamine Yamal e Raphinha, em Paris. Os franceses também encontram o Manchester City, na Inglaterra.
O calendário com as datas dos confrontos será anunciado neste sábado (29). Todas as equipes realizam oito jogos, quatro como visitante e quatro como mandante, na fase de liga. Os oito melhores colocados avançam às oitavas, enquanto do 9º ao 24º disputam os playoffs.
Tabela completo de todas as equipes da Champions:
Pote 1:
PSG: Barcelona (C), Manchester City (F), Roma (C), Aston Villa (F), Galatasaray (C), Villarreal (F), Bratislava (C) e Como (F)
Bayern de Munique: Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Real Betis (C), Manchester United (F), Bodo/Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C) e Viking (F)
Real Madrid: Inter de Milão (C), Arsenal (F), PSV (C), Roma (F), Leipzig (C), Shakhtar (F), Lask (C), AEK (F)
Liverpool: Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Porto (C), Club Brugge (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C), Lask (F)
Inter de Milão: Liverpool (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Dortmund (F), Shakthar (C), Feyeboord (F), Sttutgart (C), Bratislava (F)
Manchester City: PSG (C), Barcelona (F), Sporting (C), Porto (F), Napoli (C), Leipzig (F), AEK (C), Lens (F)
Arsenal: Real Madrid (C), Bayern (F), Borussia Dortmund (C), Real Betis (F), Lille (C), Napoli (F), Sabah (C), Slavia Prag (F)
Barcelona: Manchester City (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como (C), Sabah (F)
Atlético de Madrid: Bayern de Munique (C), Liverpool (F), Manchester United (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), Bodo/Glimt (F), Viking (C), Stuttgart (F)
Pote 2:
Borussia Dortmund: Inter de Milão (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Bodo/Glimt (F), AEK (C) e Sabah (F)
Roma: Real Madrid (C), PSG (F), Sporting (C), Manchester United (F), Lille (C), Fenerbahçe (F), Bratislava (C) e AEK (F)
Sporting: Barcelona (C), Manchester City (F), Manchester United (C), Roma (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), Lask (C) e Lens (F)
Aston Villa: PSG (C), Barcelona (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Fenerbahçe (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Slavia Praga (F)
Porto: Manchester City (C), Liverpool (F), PSV (C), Real Betis (F), Napoli (C), Feyenoord (F), Slavia Praga (C) e Lask (F)
Manchester United: Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Sporting (F), Leipzig (C), Villarreal (F), Sabah (C) e Como (F)
Club Brugge: Liverpool (C), Inter de Milão (F), Aston Villa (C), PSV (F), Bodo/Glimt (C), Napoli (F), Lens (C) e Stuttgart (F)
Real Betis: Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Porto (C), Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como (C) e Bratislava (F)
PSV: Atlético de Madrid (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Porto (F), Shakhtar (C), Leipzig (F), Stuttgart (C) e Viking (F)
Pote 3:
Feyenoord: Inter de Milão (C), Barcelona (F), Porto (C), Real Betis (F), Leipzig (C), Galatasaray (F), Como (C) e Viking (F)
Lille: Bayern de Munique (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Roma (F), Galatasaray (C), Bodo/Glimt (F), Bratislava (C) e Stuttgart (F)
Napoli: Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brugge (C), Porto (F), Bodo/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C) e Sabah (F)
RB Leipzig: Manchester City (C), Real Madrid (F), PSV (C), Manchester United (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Lens (C) e Como (F)
Villarreal: PSG (C), Liverpool (F), Manchester United (C), Borussia Dortmund (F), Napoli (C), Fenerbahçe (F), Sabah (C) e Slavia Praga (F)
Shakhtar: Real Madrid (C), Inter de Milão (F), Sporting (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), Leipzig (F), AEK (C) e Bratislava (F)
Galatasaray: Barcelona (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Lille (F), Stuttgart (C) e AEK (F)
Bodo/Glimt: Atlético de Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Lille (C), Napoli (F), Lask (C) e Lens (F)
Fenerbahçe: Liverpool (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Shakhtar (F), Slavia Praga (C) e Lask (F)
Pote 4:
Sttugart: Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Club Brugge (C), PSV (F), Lille (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Bratislava (F)
Como: PSG (C), Barcelona (F), Manchester United (C), Real Betis (F), Leipzig (C), Feyenoord (F), AEK (C) e Lens (F)
Lens: Manchester City (C), Liverpool (F), Sporting (C), Club Brugge (F), Bodo/Glimt (C), Leipzig (F), Como (C) e Slavia Praga (F)
Slavia Praga: Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Aston Villa (C), Porto (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C) e Sabah (F)
Sabah: Barcelona (C), Arsenal (F), Borussia Dortmund (C), Manchester United (F), Napoli (C), Villarreal (F), Slavia Praga (C) e Viking (F):
LASK: Liverpool (C), Real Madrid (F), Porto (C), Sporting (F), Fenerbahçe (C), Bodo/Glimt (F), Bratislava (C) e AEK (F)
AEK: Real Madrid (C), Manchester City (F), Roma (C), Borussia Dortmund (F), Galatasaray (C), Shakthar (F), Como (C) e Lens (F)
Bratislava: Inter de Milão (C), PSG (F), Real Betis (C), Roma (F), Shkthar (C), Lille (F), Stuttgart (C), LASK (F)
Viking: Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), PSV (C), Aston Villa (F), Feyenoord (C), Napoli (F), Sabah (C) e Stuttgart (F)
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