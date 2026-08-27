Atlético de Madrid critica postura do Barcelona e fecha as portas para negociar Julián Alvarez

Craque argentino não quer permanecer no clube da capital espanhola, mas não será vendido ao Barça

Julian Alvarez, atacante do Atlético de Madrid (Javier SORIANO / AFP)

O Atlético de Madrid reforçou a sua intenção em não negociar o atacante Julián Alvarez com o Barcelona.

Por meio de um comunicado nesta quinta-feira, o clube da capital espanhola informou que os membros do Conselho de Administração se manifestaram de forma unânime sobre não abrir conversas sobre o tema com o rival da Catalunha.

Ainda de acordo com o texto, o Atlético está aberto à possibilidade de abrir uma rodada de conversas para negociar o jogador, mas destaca que o processo deva ocorrer de maneira ética e profissional e com respeito entre as equipes.

O tom do discurso é uma clara referência ao comportamento do Barcelona nessa questão que envolve o interesse do clube azul e grená em contar com o atacante argentino.

"Os membros da Diretoria reconhecem que "o Atlético de Madrid está aberto a negociações no mercado de transferências, mas sempre de forma ética e profissional e com respeito mútuo entre os clubes. Apoiamos integralmente a posição previamente comunicada pelo clube de que o FC Barcelona não atendeu a esses requisitos e, consequentemente, não houve e não haverá negociações com eles a respeito da transferência de Julián Álvarez."

Alvo do gigante da Catalunha, Julián Alvarez faltou ao treinamento do Atlético de Madrid pelo segundo dia consecutivo. Contratado em 2024, quando trocou o Manchester City pelo futebol espanhol, ele se tornou um dos destaques da equipe do técnico Diego Simeone.

Por fim, o clube diz ainda confiar na compreensão do jogador em relação à posição do Atlético de Madrid neste episódio envolvendo o Barcelona. Um dos prováveis destino do astro argentino deve ser o Arsenal, que já manifestou interesse em contar com o atleta.

CONFIRA A ÍNTEGRA DO COMUNICADO

Os membros da Diretoria do Atlético de Madrid expressaram unanimemente seu total apoio à decisão do clube de não negociar a transferência de Julián Álvarez para o FC Barcelona.

Os membros da Diretoria reconhecem que "o Atlético de Madrid está aberto a negociações no mercado de transferências, mas sempre de forma ética e profissional e com respeito mútuo entre os clubes. Apoiamos integralmente a posição previamente comunicada pelo clube de que o FC Barcelona não atendeu a esses requisitos e, consequentemente, não houve e não haverá negociações com eles a respeito da transferência de Julián Álvarez."

O Atlético de Madrid confia que o jogador compreenderá a decisão e se concentrará em trabalhar da melhor forma possível para ajudar o clube a alcançar seus objetivos, como já fez nas duas temporadas em que vestiu nossas cores.

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