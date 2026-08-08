Vini Jr. se declara ao Real após renovação: "Oito anos é muito pouco"

Vini Jr. em ação pelo Real Madrid na Supercopa da Espanha (FADEL SENNA / AFP)

O atacante Vini Jr. se manifestou nas redes sociais, neste sábado (08), após a renovação de contrato com o Real Madrid, oficializada na última quinta-feira (06). Em uma declaração de amor ao gigante espanhol, o brasileiro destacou a prorrogação do vínculo e reafirmou as ambições com o time.

"90 minutos no Bernabéu são muito longos. Para mim, oito anos no Bernabéu é muito pouco. Eu os vivi como poucos. Sonhos, dúvidas, aprendizagem, força, paixão, trabalho, sonhos, noites mágicas".

"Mas eu tenho mais vontade e ainda mais amor por este clube. Sou madridista de corpo e alma. E, na nossa casa, vou seguir escrevendo essa história. Até o final, vamos Real", finalizou.

Com o novo acordo, o atacante prorrogou o contrato até 30 de junho de 2032 e teve um reajuste salarial. As informações da imprensa espanhola apontam que o camisa 7 receberá 22 milhões de euros (R$ 129 milhões) por ano. Nessa quantia não está incluso bônus e outros gatilhos previstos no contrato.

Nas últimas semanas, Vini Jr. teve o nome ligado ao Arsenal e uma venda ao futebol inglês parecia cada vez mais iminente. O time londrino estaria disposto a oferecer 150 milhões de euros (R$ 877 milhões) pela contratação do brasileiro e seria o principal nome do elenco, que ainda busca a primeira Champions League de sua história.

Embora tenha tido um início difícil na capital espanhola, o brasileiro se tornou ídolo da equipe e será um dos capitães na próxima temporada. Em oito anos no clube, foram 375 partidas, 128 gols e 85 assistências. Ele conquistou duas Champions League, três Mundiais de Clube, duas Supercopas da Uefa, três La Ligas, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.

Além do ótimo desempenho, o astro se eternizou no clube ao marcar gols nos últimos dois títulos da Champions League do Real Madrid, em 2022 e 2024. O bom futebol foi coroado com o prêmio de melhor jogador do mundo há dois anos pelo Fifa The Best.

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