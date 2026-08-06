Vini Jr. renova com o Real Madrid até 2032

Nas últimas semanas, o Arsenal demonstrou grande interesse na contratação do brasileiro, que finalmente ficará na capital espanhola

Vini Jr. atacante do Real Madrid (FRANCK FIFE / AFP)

O Real Madrid pôs fim à novela sobre a possível saída do atacante brasileiro Vinícius Júnior, ao anunciar nesta quinta-feira (6) a renovação de seu contrato até 2032.

Vini, que chegou ao clube aos 18 anos, em 2018, disputou 375 jogos, marcou 128 gols e conquistou 14 títulos com a camisa merengue, incluindo duas Ligas dos Campeões.

"Sua contribuição para todas essas conquistas foi fundamental, graças ao seu desempenho, assistências e gols, entre eles os que marcou nas duas últimas finais de Champions vencidas pelo Real Madrid: a 14ª (Paris, 2022) e a 15ª (Londres, 2024)", destacou o clube em comunicado sobre o jogador, cujo contrato anterior terminava em 2027.

Nas últimas semanas, o Arsenal demonstrou grande interesse na contratação do brasileiro de 26 anos, que finalmente ficará na capital espanhola.

A renovação de Vinícius Júnior é anunciada apenas quatro horas após a confirmação da contratação do jovem atacante marfinense Yan Diomandé, de 19 anos, que seria o jogador mais caro da história do Real Madrid.

Segundo a imprensa espanhola, o clube pagou 140 milhões de euros (R$ 822 na cotação atual) ao RB Leipzig pela transferência de Diomandé, que chega para ser titular na ponta direita do ataque, ao lado de Kylian Mbappé e Vini.



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