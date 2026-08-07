Endrick entra na mira de clubes espanhóis e pode deixar o Real, diz jornal

Endrick, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

Ainda sem ter garantido um lugar no elenco do técnico José Mourinho, no Real Madrid, o atacante Endrick vem agitando o mercado europeu às vésperas do início da temporada europeia. Segundo a imprensa espanhola, Real Sociedad, Betis e Villarreal manifestaram interesse no atleta e fizeram uma sondagem sobre a sua situação no clube.

De acordo com informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, o Real Sociedad teve a postura mais contundente em relação a um possível empréstimo. Sonho antigo da diretoria, o atleta revelado pelo Palmeiras já tinha sido alvo de oferta no ano passado, antes de o centroavante aceitar a transferência para o Lyon, da França.

"Agora, a Real Sociedad teria voltado a sondar o Real Madrid sobre a situação e as intenções do atacante brasileiro, com o objetivo de garantir um empréstimo. O clube está acompanhando a situação de perto", diz trecho da reportagem do noticioso.

Betis e Villarreal aumentam a lista de interessados. Garantidos nesta edição da Champions League as duas agremiações aumentam suas possibilidades de atrair o brasileiro por participar da principal competição europeia de clubes. A recente contratação de Diomandé por cifras astronômicas indicam que Endrick deve perder espaço na luta por um lugar no ataque do Real Madrid. Assim, as especulações em torno de uma nova transferência do atleta ganham força.

O jovem atacante brasileiro vem de um período bastante satisfatório após sua passagem pelo futebol francês, quando aceitou deixar o clube por empréstimo. Em 21 jogos, ele marcou oito gols e deu nove assistências. As suas boas atuações renderam ao atleta uma convocação para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo sob o comando do técncio Carlo Ancelotti.

Por fim, completando a lista de interessados, um time da Itália também está se movimentando para reforçar o seu setor ofensivo e está de olho no jogador. De acordo com o jornal Gazzeta dello Sport, a Roma acompanha o cenário atual em torno do atacante e pretende formular uma oferta de empréstimo com opção de compra ao clube merengue.



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