Botafogo-PB x Santa Cruz: veja onde assistir, horário e escalações pela 16ª rodada da Série C
Em duelo na parte de cima da tabela, Tricolor visita o Belo para se aproximar da classificação
Publicado: 08/08/2026 às 08:00
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Paulo Paiva / FPF)
Em duelo na parte de cima da tabela, Tricolor visita o Belo para se aproximar da classificação
Após ser derrotado em casa pelo Figueirense, o Santa Cruz retorna à Série C do Campeonato Brasileiro para encarar o Botafogo-PB, no Almeidão, neste sábado (8), às 17h.
A partida, válida pela 16ª rodada da primeira fase, ocorre após uma longa pausa sem jogos e colocará frente a frente duas equipes que estão na parte de cima da tabela e lutam pela classificação.
Atualmente, o Tricolor ocupa a quinta posição, com 24 pontos, enquanto os paraibanos somam um ponto a mais e estão na terceira colocação.
Santa Cruz
Após uma sequência de três vitórias consecutivas, o Santa Cruz perdeu para o Figueirense na Arena de Pernambuco, no dia 25 de julho.
O resultado desencadeou problemas nos bastidores do clube. Porém, segundo o próprio treinador, Cristian de Souza, que se desentendeu com o executivo de futebol Alex Brasil, tudo já foi superado e o foco está totalmente na partida.
O comandante coral já sabe que não contará com o zagueiro William Alves, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na última rodada.
Por outro lado, terá à disposição o atacante Jhoninha, anunciado na última semana e regularizado para o duelo.
Caso vença, o Santa Cruz chegará aos mesmos 27 pontos do líder Brusque, aproximando-se ainda mais da vaga na fase decisiva.
Botafogo-PB
Do outro lado, o Botafogo-PB vive um momento de ascensão na competição, acumulando uma sequência de cinco vitórias consecutivas.
Além disso, a equipe treinada por Marcelo Fernandes está invicta desde a derrota por 1 a 0 para o Ituano, no dia 25 de maio.
O treinador ganhou o reforço do atacante Diego Tavares, que estava na Ponte Preta e já foi regularizado para estrear.
Porém, o grande nome da equipe paraibana é o experiente meia Nenê, de 45 anos, que soma seis gols e quatro assistências nas 11 partidas que disputou na Série C.
Ficha do jogo
Botafogo-PB: Luiz Daniel; Erick, Yan Souto, Igor Morais e PK; Jhonata Varela, Igor Maduro, Dudu Hatamoto e Rodolfo; Nenê e Dourado. Técnico: Marcelo Fernandes.
Santa Cruz: Gabriel Souza; Thiago Ennes, Eurico Lima, Edson Miranda, Matheus Vinicius e Alex Ruan; Pedro Favela, Vitinho, Everaldo e Ronald; Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.
Competição: Campeonato Brasileiro da Série C
Horário: 17h
Local: Almeidão, em João Pessoa (PB)
Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)
Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e Ledes Jose Coutinho Neto (ambos da Bahia)
Transmissão: Band e SportyNet.
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