Botafogo-PB x Santa Cruz: veja onde assistir, horário e escalações pela 16ª rodada da Série C

Em duelo na parte de cima da tabela, Tricolor visita o Belo para se aproximar da classificação

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Paulo Paiva / FPF)

Em duelo na parte de cima da tabela, Tricolor visita o Belo para se aproximar da classificação



Após ser derrotado em casa pelo Figueirense, o Santa Cruz retorna à Série C do Campeonato Brasileiro para encarar o Botafogo-PB, no Almeidão, neste sábado (8), às 17h.



A partida, válida pela 16ª rodada da primeira fase, ocorre após uma longa pausa sem jogos e colocará frente a frente duas equipes que estão na parte de cima da tabela e lutam pela classificação.



Atualmente, o Tricolor ocupa a quinta posição, com 24 pontos, enquanto os paraibanos somam um ponto a mais e estão na terceira colocação.



Santa Cruz



Após uma sequência de três vitórias consecutivas, o Santa Cruz perdeu para o Figueirense na Arena de Pernambuco, no dia 25 de julho.



O resultado desencadeou problemas nos bastidores do clube. Porém, segundo o próprio treinador, Cristian de Souza, que se desentendeu com o executivo de futebol Alex Brasil, tudo já foi superado e o foco está totalmente na partida.



O comandante coral já sabe que não contará com o zagueiro William Alves, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na última rodada.



Por outro lado, terá à disposição o atacante Jhoninha, anunciado na última semana e regularizado para o duelo.



Caso vença, o Santa Cruz chegará aos mesmos 27 pontos do líder Brusque, aproximando-se ainda mais da vaga na fase decisiva.



Botafogo-PB



Do outro lado, o Botafogo-PB vive um momento de ascensão na competição, acumulando uma sequência de cinco vitórias consecutivas.



Além disso, a equipe treinada por Marcelo Fernandes está invicta desde a derrota por 1 a 0 para o Ituano, no dia 25 de maio.



O treinador ganhou o reforço do atacante Diego Tavares, que estava na Ponte Preta e já foi regularizado para estrear.



Porém, o grande nome da equipe paraibana é o experiente meia Nenê, de 45 anos, que soma seis gols e quatro assistências nas 11 partidas que disputou na Série C.



Ficha do jogo



Botafogo-PB: Luiz Daniel; Erick, Yan Souto, Igor Morais e PK; Jhonata Varela, Igor Maduro, Dudu Hatamoto e Rodolfo; Nenê e Dourado. Técnico: Marcelo Fernandes.



Santa Cruz: Gabriel Souza; Thiago Ennes, Eurico Lima, Edson Miranda, Matheus Vinicius e Alex Ruan; Pedro Favela, Vitinho, Everaldo e Ronald; Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.



Competição: Campeonato Brasileiro da Série C



Horário: 17h



Local: Almeidão, em João Pessoa (PB)



Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)



Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e Ledes Jose Coutinho Neto (ambos da Bahia)



Transmissão: Band e SportyNet.



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