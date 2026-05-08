Premier League: clube suspende jogador após vazamento de mensagens com garota de 15 anos
O AFC Bournemouth afastou o lateral espanhol e abriu uma investigação para apurar o caso
Publicado: 08/05/2026 às 10:43
Premier League: clube suspende jogador após vazamento de mensagens com garota de 15 anos. (Foto: Divulgação/Premier League.)
O AFC Bournemouth suspendeu o lateral-direito espanhol Álex Jiménez da partida deste sábado (9), contra o Fulham, pela Premier League (Campeonato Inglês), após supostas conversas do atleta com uma jovem de 15 anos serem vazadas.
Em nota oficial, o clube afirmou que, devido à gravidade da situação, o jogador não vai participar do jogo, válido pela 36.ª rodada da competição.
"O AFC Bournemouth está ciente das publicações que circulam nas redes sociais envolvendo o lateral-direito Álex Jiménez. O clube entende a gravidade do assunto, que está sendo investigado no momento. Como resultado, Álex não será relacionado para o jogo de amanhã da Premier League contra o Fulham, e o clube não fará mais comentários neste momento."
O caso veio à tona após o vazamento de capturas de tela mostrando o suposto bate-papo entre o lateral espanhol e a adolescente nas redes sociais.
Nas imagens, a jovem chega a questionar se ele não se importa com a idade dela. Em resposta atribuída ao jogador, ele afirma: "Bem, claro que importa para mim. Mas eu gosto de garotas menores. Nunca estive com uma garota de 15 anos".
A situação também repercutiu nos bastidores da equipe. Durante a coletiva de imprensa antes do jogo, o técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, adotou um tom de cautela ao falar sobre o afastamento do lateral. "O clube tem que fazer as suas investigações e ver o que realmente aconteceu. A partir daí, tomaremos as medidas necessárias. Espero que não seja o que estamos pensando", declarou o treinador.
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Alex Jimenez ????????, agora ex-Milan e jogador do Bournemouth, está sendo acusado de enviar mensagens para uma menor de idade (15 anos) marcando um encontro. Nos prints apresentados por familiares da garota, o jogador diz durante as conversas "não se importar com a idade dela, pois… pic.twitter.com/KJnUNb5Pz6— AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) May 8, 2026
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