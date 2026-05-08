O AFC Bournemouth afastou o lateral espanhol e abriu uma investigação para apurar o caso

Premier League: clube suspende jogador após vazamento de mensagens com garota de 15 anos. (Foto: Divulgação/Premier League.)

O AFC Bournemouth suspendeu o lateral-direito espanhol Álex Jiménez da partida deste sábado (9), contra o Fulham, pela Premier League (Campeonato Inglês), após supostas conversas do atleta com uma jovem de 15 anos serem vazadas.

Em nota oficial, o clube afirmou que, devido à gravidade da situação, o jogador não vai participar do jogo, válido pela 36.ª rodada da competição.

"O AFC Bournemouth está ciente das publicações que circulam nas redes sociais envolvendo o lateral-direito Álex Jiménez. O clube entende a gravidade do assunto, que está sendo investigado no momento. Como resultado, Álex não será relacionado para o jogo de amanhã da Premier League contra o Fulham, e o clube não fará mais comentários neste momento."

O caso veio à tona após o vazamento de capturas de tela mostrando o suposto bate-papo entre o lateral espanhol e a adolescente nas redes sociais.

Nas imagens, a jovem chega a questionar se ele não se importa com a idade dela. Em resposta atribuída ao jogador, ele afirma: "Bem, claro que importa para mim. Mas eu gosto de garotas menores. Nunca estive com uma garota de 15 anos".

A situação também repercutiu nos bastidores da equipe. Durante a coletiva de imprensa antes do jogo, o técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, adotou um tom de cautela ao falar sobre o afastamento do lateral. "O clube tem que fazer as suas investigações e ver o que realmente aconteceu. A partir daí, tomaremos as medidas necessárias. Espero que não seja o que estamos pensando", declarou o treinador.

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