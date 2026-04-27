Onde assistir PSG x Bayern de Munique ao vivo: veja transmissão, horário e escalações na Champions League

Veja onde assistir, horário e escalações de PSG x Bayern de Munique na semifinal da Champions League

PSG x Bayern de Munique ao vivo: veja onde assisitr jogo da semifinal da Champions League. (Fotos: FRANCK FIFE / AFP | INA FASSBENDER / AFP)

PSG e Bayern de Munique se enfrentam, nesta terça-feira (28), em um dos confrontos mais aguardados da temporada pela partida de ida da semifinal Liga dos Campeões, no Parc des Princes, em Paris, na França. Confira o horário do jogo, onde assistir e prováveis escalações.

Horário de PSG x Bayern de Munique

A partida está marcada para começar às 16h (horário de Brasília).

Onde assistir PSG x Bayern de Munique ao vivo

O jogo tem transmissão dividida em TV Aberta, TV por assinatura e streaming. Confira as opções para assistir ao confronto:

TV Aberta — SBT

SBT Online — assista clicando aqui .

. TV fechada - TNT Sports;

Streaming — HBO Max/Prime Vídeo.

Como chega o PSG

Embalado pelas atuações recentes na Champions League, o time francês vai em busca do bicampeonato da competição.

A equipe comandada pelo treinador espanhol Luís Enrique ainda não perdeu nas eliminatórias da Liga dos Campeões e vem em uma sequência de quatro vitórias nos últimos quatro jogos.

Nas quartas de final, contra o Liverpool, o PSG venceu tanto na França quanto na Inglaterra por 2x0, com o placar agregado de 4x0. Nas oitavas, avançou diante do Chelsea em um resultado somado de 8x2 — incluindo uma vitória por 3x0 na casa dos Blues, em Londres.

Antes disso, precisou passar pelo Mônaco, com um triunfo por 3x2 fora de casa e um empate no seu mando de campo em 2x2.

Para o confronto contra os alemães, o técnico espanhol deve contar com força máxima no ataque: Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia. O trio ofensivo esteve envolvido diretamente em 9 gols nas últimas quatro partidas do PSG na Liga dos Campeões contra Chelsea e Liverpool.

O setor mais importante, no entanto, deve ser o meio de campo. E o time parisiense vai tentar controlar a posse de bola com os meias portugueses Vitinha e João Neves.

A dúvida está no terceiro homem do meio: Luís Henrique pode optar por uma opção mais ofensiva e criativa com Zaire-Emery ou por mais controle da posse e solidez no meio com Fabián Ruiz.

Na defesa, o time de Paris conta com a sólida dupla de zagueiros Marquinhos — capitão da equipe e da Seleção Brasileira — e Willian Pacho.

As laterais devem ser um dos elementos supresas no ataque com Hakimi e Nuno Mendes que sempre apoiam na parte ofensiva do campo.

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Como chega o Bayern de Munique

Impulsionado pela conquista do Campeonato Alemão com quatro rodadas de antecedência, o Bayern de Munique do treinador belga Vincent Kompany ainda tem chances de conquistar a tríplice coroa.

Além de disputar a semifinal da Champions, o clube bávaro está na final da Copa da Alemanha contra o Stuttgart.

Se de um lado o PSG aposta no poderio ofensivo, do outro lado, o Vincent Kompany faz a mesma coisa. Com Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz formando o tridente de ataque do Bayern, a equipe foi a que marcou mais gols na temporada europeia de 2025/26:157 gols em 46 partidas disputadas.

Na Liga dos Campeões, PSG e Bayern dividem o posto de melhor ataque, empatados com 38 vezes indo às redes adversárias.

A aspa 'vivendo grande fase' pode ser aplicada para qualquer um do trio ofensivo do Bayern. Com 53 gols e seis assistências em 45 jogos, muitos apontam Harry Kane como um dos melhores jogadores do mundo na temporada.

Pelos lados, as atuações de Michael Olise e Luis Diáz foram decisivas nas quartas de final contra o Real Madrid. O francês marcou um gol e deu uma assistência, enquanto o colombiano marcou duas vezes.

Apesar de menos importante, um desfalque que será sentido por Kompany é a ausência de Serge Gnabry, que se machucou e não joga mais na temporada, perdendo, inclusive, uma chance de disputar a Copa do Mundo pela Alemanha.

Musiala é o mais provável para ocupar o lugar de Gnabry na equipe, apesar de não viver boa fase desde que retornou de uma fratura sofrida nafíbula — lesão que o afastou dos gramados por cerca de seis meses.

Aos 40 anos, Manuel Neuer é um pilar da equipe, embalado por atuações espetaculares contra o Real Madrid nas quartas de final.

Prováveis escalações de PSG e Bayern de Munique