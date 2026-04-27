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Alerta na França: Mbappé sofre lesão muscular a dois meses da Copa do Mundo

Mbappé é diagnosticado com lesão muscular a dois meses da Copa do Mundo

Diario de Pernambuco e Estadão Conteúdo

Publicado: 27/04/2026 às 11:06

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Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid/Divulgação/Real Madrid

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid (Divulgação/Real Madrid)

A dois meses da Copa do Mundo 2026, o astro francês Kylian Mbappé foi diagnosticado com uma lesão muscular na perna esquerda. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 27, pelo Real Madrid. O tempo de recuperação do jogador não foi especificado.

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"Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Kylian Mbappé, foi diagnosticada uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. Sua recuperação será acompanhada", diz o comunicado do clube.

Mbappé foi titular no empate do Real por 1 a 1 com o Betis, na sexta-feira, pela La Liga. O atacante francês foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo por Gonzalo García.

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De acordo com o diário espanhol Marca, Mbappé vai desfalcar o Real Madrid na partida da próxima rodada, contra o Espanyol, mas vai fazer de tudo para estar à disposição da comissão técnica para o clássico com o Barcelona, em 10 de maio, em partida que pode definir o título do Campeonato Espanhol.

Apesar de e nova lesão não indicar gravidade, a baixa causa apreensão nos torcedores franceses. Isso porque a participação de Mbappé na Copa chegou a ficar em xeque por causa de uma lesão no joelho, já superada.

 

Copa do Mundo , lesão , Mbappé
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