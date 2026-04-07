Sporting x Arsenal ao vivo: onde assisitr e horário do jogo da Champions League. (Fotos: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP - GLYN KIRK / AFP)

Sporting e Arsenal fazem, nesta terça-feira (7), o confronto apelidado de "Dérbi Viktor Gyökeres" movimenta as quartas de final da Champions League. Os Gunners viajam a Lisboa para encarar o Sporting no jogo de ida, com o objetivo de evitar a sua terceira derrota consecutiva na temporada e espantar a má fase recente.

O jogo de volta está marcado para na próxima quarta-feira (15), em Londres, na Inglaterra.

Horário de Sporting x Arsenal na Champions League

Com o início do horário de verão europeu, agora as partidas da Champions League começam às 16h00 (horário de Brasília).

Onde assistir Sporting x Arsenal ao vivo na Champions League

A partida desta terça tem transmissão exclusiva da TNT Sports.



TV Fechada: TNT Sports

Streaming: HBO Max e Prime Vídeo (com assinatura da HBO Max).

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Como chega o Arsenal



O Arsenal chega ao duelo após dois duros reveses: primeiro, perderam o título da Copa da Liga Inglesa para o Manchester City e, no último sábado, amargaram uma eliminação por 2 a 1 para o Southampton, nas quartas da Copa da Inglaterra — partida em que nem mesmo o gol de empate de Gyökeres foi suficiente para evitar a queda.

Embora o sonho de uma inédita "quádrupla coroa" tenha chegado ao fim, a esperança de uma dobradinha histórica segue viva. O time de Mikel Arteta lidera a Premier League com nove pontos de vantagem (tendo um jogo a mais que o vice-líder City) e faz uma campanha irretocável na Europa.

O Arsenal é a única equipe que ainda não perdeu nesta edição da Champions. Após terminar a fase de liga no topo com aproveitamento perfeito, o time eliminou o Bayer Leverkusen nas oitavas (empate na Alemanha e vitória por 2 a 0 no Emirates, com gols de Eberechi Eze e Declan Rice).

A grande atração da noite é o retorno de Viktor Gyökeres ao seu antigo estádio. Contratado pelo Arsenal no meio de 2025, o atacante sueco fez história no Sporting com 97 gols em 102 jogos. No último encontro entre as equipes, em novembro de 2024, ele ainda estava do lado oposto quando os ingleses aplicaram uma goleada de 5 a 1 no Alvalade.

Desfalques: O zagueiro Gabriel Magalhães sentiu dores contra o Southampton, mas foi liberado pelo departamento médico e vai pro jogo. Declan Rice e Leandro Trossard também estão confirmados. Por outro lado, Arteta não terá Bukayo Saka e Jurrien Timber, que ainda não reúnem condições físicas, além de Eberechi Eze, Piero Hincapié e Mikel Merino, lesionados.

Como chega o Sporting

Apesar de não vencer o Arsenal no tempo normal há cinco jogos, o momento do Sporting justifica o otimismo da sua torcida. O time português defende uma impressionante marca de 17 vitórias consecutivas jogando diante dos seus adeptos. Na última sexta-feira, os Leões bateram o Santa Clara por 4 a 2, mantendo a vice-liderança do Campeonato Português.

A força no Estádio José Alvalade é o grande trunfo europeu da equipe comandada por Rui Borges, que venceu todos os seus cinco compromissos em casa nesta Champions. Nas oitavas de final, o Sporting fez o impensável: após perder a ida por 3 a 0 para o Bodo/Glimt, aplicou uma goleada histórica de 5 a 0 na volta para carimbar a vaga. O ritmo ofensivo dos donos da casa assusta: já são três partidas seguidas marcando pelo menos quatro gols.

Desfalques e retornos: O colombiano Luis Suárez, contratado justamente para a vaga deixada por Gyökeres, volta de suspensão. Ele marcou quatro vezes nos últimos três jogos de Champions em casa e promete dar trabalho. O capitão Morten Hjulmand cumpre suspensão automática, abrindo espaço para Daniel Bragança atuar ao lado de Morita. Nuno Santos, Fotis Ioannidis e Geovany Quenda seguem fora, enquanto Luis Guilherme e Ivan Fresneda são dúvidas.