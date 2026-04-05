Vídeos mostram briga entre torcedores que interrompe partida na Alemanha

Briga de torcidas na Alemanha (Reprodução)

Uma briga generalizada entre torcedores do Dynamo Dresden e Hertha Berlim marcou a rodada da segunda divisão da Bundesliga, em partida que ocorreu neste sábado (04), no Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden. As torcidas das duas equipes chegaram a invadir o campo, e sinalizadores foram lançados durante a confusão. O time visitante venceu a partida por 1 a 0.

2?????????? Na confusão, houve confronto direto entre os Ultras, e os torcedores do Dynamo conseguiram roubar uma bandeira dos berlinenses, que foi incendiada em plena arquibancada do Rudolf-Harbig-Stadion. ????pic.twitter.com/jjnLtvRm1o — Fussball Brasil (@FussballBR) April 5, 2026

A imprensa local informou que a briga teve o estopim quando torcedores do Dynamo Dresden queimaram uma bandeira que havia sido roubada da torcida do Hertha Berlim antes do embate. Músicas em provocação aos visitantes também foram cantadas no estádio.

Torcedores do Hertha pularam para o campo e para brigar com os adversários que estavam na arquibancada. Membros da torcida organizada do Dresden também partiram para o gramado e aumentaram o conflito. Quando os fãs do time visitante retornaram ao seu setor, começou uma ‘batalha’ de sinalizadores e fogos de artifício.

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2?????????? Cenas lamentáveis na 2. Bundesliga. Na partida entre Dynamo Dresden e Hertha Berlin, Ultras de ambos os clubes entraram em confronto. Os torcedores organizados do Dynamo invadiram o gramado e correram da polícia. O jogo foi interrompido por 20'.pic.twitter.com/SFmyiArdrK — Fussball Brasil (@FussballBR) April 5, 2026

A polícia foi acionada para conter a torcida do Dynamo Dresden. A partida ficou paralisada por 20 minutos. Após o jogo, o técnico do Hertha Berlim. Stefan Leitl, lamentou a situação.

Os torcedores do Dynamo Dresden atravessaram todo o campo para roubar as bandeiras dos Ultras da Ostkurve, do Hertha Berlin, e depois as exibiram nas arquibancadas.



Puro suco de 2. Bundesliga.



(@Gazpachen) pic.twitter.com/tMAqYENeit — Bundesliga Insider (@BundesInsider) April 4, 2026

"É um dia triste para o futebol alemão, o que aconteceu aqui em Dresden hoje. São dois grandes clubes, um estádio fantástico, e as condições quase perfeitas para desfrutar de uma noite de futebol, e então acontece algo assim. É simplesmente muito decepcionante".

A partida dentro das quatro linhas terminou com vitória do Hertha por 1 a 0, com gol marcado pelo meia Marten Winkler. O time da capital alemã está na 6ª posição e ainda tem esperanças de retornar à elite nacional. Enquanto o Dresden ocupa o 15º lugar, uma acima da zona de rebaixamento para a terceira divisão.