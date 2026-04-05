Vídeos mostram briga entre torcedores que interrompe partida na Alemanha
Torcedores entram em confronto e interrompem jogo da 2ª divisão da Alemanha
Diario de Pernambuco e Estadão Conteúdo
Publicado: 05/04/2026 às 16:24
Briga de torcidas na Alemanha (Reprodução)
Uma briga generalizada entre torcedores do Dynamo Dresden e Hertha Berlim marcou a rodada da segunda divisão da Bundesliga, em partida que ocorreu neste sábado (04), no Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden. As torcidas das duas equipes chegaram a invadir o campo, e sinalizadores foram lançados durante a confusão. O time visitante venceu a partida por 1 a 0.
2?????????? Na confusão, houve confronto direto entre os Ultras, e os torcedores do Dynamo conseguiram roubar uma bandeira dos berlinenses, que foi incendiada em plena arquibancada do Rudolf-Harbig-Stadion. ????pic.twitter.com/jjnLtvRm1o— Fussball Brasil (@FussballBR) April 5, 2026
Torcedores do Hertha pularam para o campo e para brigar com os adversários que estavam na arquibancada. Membros da torcida organizada do Dresden também partiram para o gramado e aumentaram o conflito. Quando os fãs do time visitante retornaram ao seu setor, começou uma ‘batalha’ de sinalizadores e fogos de artifício.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
2?????????? Cenas lamentáveis na 2. Bundesliga. Na partida entre Dynamo Dresden e Hertha Berlin, Ultras de ambos os clubes entraram em confronto. Os torcedores organizados do Dynamo invadiram o gramado e correram da polícia. O jogo foi interrompido por 20'.pic.twitter.com/SFmyiArdrK— Fussball Brasil (@FussballBR) April 5, 2026
A polícia foi acionada para conter a torcida do Dynamo Dresden. A partida ficou paralisada por 20 minutos. Após o jogo, o técnico do Hertha Berlim. Stefan Leitl, lamentou a situação.
Os torcedores do Dynamo Dresden atravessaram todo o campo para roubar as bandeiras dos Ultras da Ostkurve, do Hertha Berlin, e depois as exibiram nas arquibancadas.— Bundesliga Insider (@BundesInsider) April 4, 2026
Puro suco de 2. Bundesliga.
(@Gazpachen) pic.twitter.com/tMAqYENeit
"É um dia triste para o futebol alemão, o que aconteceu aqui em Dresden hoje. São dois grandes clubes, um estádio fantástico, e as condições quase perfeitas para desfrutar de uma noite de futebol, e então acontece algo assim. É simplesmente muito decepcionante".
A partida dentro das quatro linhas terminou com vitória do Hertha por 1 a 0, com gol marcado pelo meia Marten Winkler. O time da capital alemã está na 6ª posição e ainda tem esperanças de retornar à elite nacional. Enquanto o Dresden ocupa o 15º lugar, uma acima da zona de rebaixamento para a terceira divisão.