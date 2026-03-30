Alemanha sofre, mas vence Gana em amistoso preparatório para Copa do Mundo

Três dias depois de vencer a Suíça por 4 a 3, a seleção alemã teve que esperar até os últimos minutos para fazer a diferença contra os ganeses

Seleção da Alemanha em amistoso antes da Copa do Mundo (THOMAS KIENZLE / AFP)

Dominante, mas ainda sem se encontrar, a Alemanha conseguiu uma vitória apertada por 2 a 1 em amistoso contra Gana nesta segunda-feira (30), em Stuttgart, graças a um gol na reta final de Deniz Undav.

Três dias depois de vencer a Suíça por 4 a 3, a seleção alemã teve que esperar até os últimos minutos para fazer a diferença contra os ganeses.

Após entrar em campo no início do segundo tempo, Undav devolveu a vantagem aos tetracampeões mundiais no minuto 87, aproveitando passe de Leroy Sané.

"Foi uma loucura ouvir os torcedores me apoiando. Foi uma noite perfeita, garantir a vitória e marcar um gol... Dominamos completamente o primeiro tempo, mas deveríamos ter aproveitado melhor as nossas chances", disse o herói da partida, atacante do Stuttgart.

Antes, a 'Mannschaft' havia criado as melhores oportunidades, começando por Nick Woltemade logo aos quatro minutos, que finalizou para fora após uma boa tabela pela direita entre Florian Wirtz e Kai Havertz.

Wirtz foi o grande destaque no amistoso contra a Suíça, marcando dois gols e dando duas assistências num jogo em que a Alemanha mostrou deficiências defensivas.

Havertz abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo (45'+3) cobrando um pênalti que foi marcado com o auxílio do VAR por um toque de mão do zagueiro Jonas Adjetey dentro da área.

Lista final da Copa em 12 de maio

No início do segundo tempo, após uma jogada combinada entre a revelação Lennart Karl, que havia entrado no intervalo, e Pascal Gross, Woltemade acertou o travessão do goleiro Benjamin Asare.

Ao desperdiçarem a oportunidade de aumentar a vantagem, os alemães acabaram sofrendo o empate.

Em jogada pela esquerda, Derrick Luckassen levou a melhor sobre Josha Vagnoman e tocou a bola para Abdul Fatawu, que bateu cruzado para superar o goleiro Alexander Nübel e marcar para Gana (70').

Como no jogo contra a Suíça, a Alemanha mostrou determinação para arrancar a vitória nos instantes finais contra um adversário que havia sido goleado por 5 a 1 pela Áustria três dias antes.

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, vai anunciar no dia em 12 de maio a convocação para a Copa do Mundo.

A Alemanha fará um último jogo de preparação em casa, contra a Finlândia, em 31 de maio, antes de embarcar no dia 2 de junho rumo aos Estados Unidos.

No dia 6 de junho, em Chicago, a 'Mannschaft' enfrentará a seleção dos EUA em seu último jogo antes do Mundial.

A equipe está no Grupo E do torneio, junto com Costa do Marfim, Equador e Curaçao, seu adversário na estreia, no dia 14 de junho.