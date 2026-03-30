Repescagem define nesta terça (31) as últimas vagas para a Copa do Mundo 2026; confira jogos
Europa decide quatro classificados com a Itália sob pressão; Repescagem Intercontinental no México fecha a lista dos 48 participantes do Mundial
Publicado: 30/03/2026 às 18:55
Bola da Copa do Mundo Fifa 2026 (FRANCK FIFE / AFP)
Nesta terça-feira (31), seis confrontos decisivos das repescagens selarão o destino das últimas seleções que buscam um lugar na Copa do Mundo 2026, que será realizada conjuntamente nos Estados Unidos, México e Canadá.
Estão em jogo quatro vagas para o continente europeu e as duas derradeiras chaves da repescagem intercontinental.
Repescagem Europeia
Na Europa, oito seleções seguem no páreo em quatro confrontos diretos às 15h45 (de Brasília). O destaque fica para a Itália. Ausente das últimas duas edições do Mundial, a Azzurra tenta espantar o fantasma após vencer a Irlanda do Norte na semifinal de sua chave. O desafio agora é contra a Bósnia, no Estádio Bilino Polje, em Zenica. Quem avançar deste duelo entra no Grupo B da Copa, ao lado de Canadá, Catar e Suíça.
Em Solna, a Suécia recebe a Polônia na Strawberry Arena em um duelo que vale vaga no Grupo F (com Holanda, Japão e Tunísia).
Já em Pristina, o Kosovo tenta superar a Turquia, de olho no Grupo D (EUA, Austrália e Paraguai).
Fechando a repescagem europeia, República Tcheca e Dinamarca medem forças no Stadion Letná, em Praga. O vencedor ocupará a última vaga do Grupo A, que já conta com o anfitrião México, África do Sul e Coreia do Sul.
Repescagem Intercontinental
As duas últimas vagas da Repescagem Internacional serão decididas em campo neutro, justamente em uma das sedes da Copa: o México.
No Estádio Akron, em Zapopan, RD do Congo enfrenta a Jamaica, nesta terça (31), às 18h (de Brasília). Os jamaicanos garantiram a vaga na final ao bater a Nova Caledônia. O vencedor deste confronto ficará no Grupo K, ao lado de Portugal, Uzbequistão e Colômbia.
Por fim, já na madrugada de terça para quarta-feira (1º), 00h, a Bolívia, que vem embalada após uma virada por 2 a 1 sobre o Suriname, enfrenta o Iraque. A bola rola no "El Gigante de Acero", em Monterrey. O vencedor completará o Grupo I, que conta com a atual campeã França, Senegal e Noruega.
CONFIRA A AGENDA DE JOGOS (Horários de Brasília):
REPESCAGEM EUROPEIA
- Bósnia x Itália – 31/03, 15h45 (de Brasília) | Onde assistir: SporTV
- Suécia x Polônia – 31/03, 15h45 (de Brasília) | Onde assistir: Disney+
- Kosovo x Turquia – 31/03, 15h45 (de Brasília) | Onde assistir: Disney+
- República Tcheca x Dinamarca – 31/03, 15h45 (de Brasília) | Onde assistir: Disney+
REPESCAGEM INTERNACIONAL
- RD do Congo x Jamaica – 31/03, 18h00 (de Brasília) | Onde assistir: SporTV
- Iraque x Bolívia – 01/04, 00h00 (de Brasília) | Onde assistir: SporTV