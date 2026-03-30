Messi será titular em amistoso da Argentina contra Zâmbia? Scaloni responde

Lionel Messi em ação pela seleção da Argentina (Luis ROBAYO / AFP)

"Messi vai ser titular" anunciou o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, assim que começou sua entrevista coletiva nesta segunda-feira (30), véspera do amistoso preparatório para a Copa do Mundo contra a Zâmbia, em Buenos Aires.

Scaloni confirmou que o camisa 10 começará o duelo contra a seleção africana, o último jogo em casa da 'Albiceleste' antes da Copa do Mundo de 2026.

"O importante é que ele venha e desfrute estar em uma Copa do Mundo, que teoricamente será sua última. Queremos que ele desfrute, porque depois vai sentir falta de jogar", considerou o treinador argentino.

"A maioria dos jogadores que conhecemos estará em campo. Vai ser o teste final. Depois, faremos alterações para observar alguns dos mais jovens", destacou Scaloni, que foi claro quanto ao seu objetivo de evoluir após uma vitória sem brilho por 2 a 1 sobre a Mauritânia, na última sexta-feira.

"Sei que o nível não é o mesmo. Se virmos que não está à altura, buscaremos outras opções. Mas a equipe merece um voto de confiança", reiterou o treinador.

Scaloni entregou já à AFA a lista inicial de 55 convocados para a Copa do Mundo. A lista final, reduzida a 26 jogadores, será anunciada no final de maio.

"Tenho a lista bem definida, mas se o desempenho não estiver à altura, tomaremos medidas para garantir o melhor resultado possível. Estamos buscando algo o mais próximo possível da perfeição", revelou.

"Os jogadores que estão conosco há algum tempo têm uma certa vantagem, porque nós os conhecemos, mas eles precisam manter essa vantagem e todos sabem que o que aconteceu no outro dia [contra a Mauritânia] não pode se repetir", avaliou Scaloni.

O treinador falou sobre a possibilidade de renovar seu contrato para um terceiro ciclo à frente da seleção, afirmando que "este é o lugar onde todo argentino deseja estar".

"Como eu poderia não me sentir tentado a estar aqui! Mas, neste momento, não é importante falar sobre isso. Veremos mais tarde", disse.