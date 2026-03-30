Com candidatos ao título em ação, último dia da Data Fifa traz amistosos preparatórios para a Copa

Seleção da Inglaterra (GINTS IVUSKANS / AFP)

O último dia da Data Fifa final antes da Copa do Mundo de 2026 trará amistosos preparatórios envolvendo diferentes seleções da primeira prateleira do futebol mundial. Além de Brasil x Croácia, algumas das favoritas ao título estarão em ação nesta terça-feira (31). Confira os principais amistosos internacionais em preparação para o Mundial.

Marrocos x Paraguai

Adversário do Brasil no duelo de estreia da Copa, a seleção marroquina mede forças contra um adversário sul-americano em sua preparação. O Marrocos terá pela frente o Paraguai, também classificado para o Mundial, em duelo que acontece às 15h, na França.

No primeiro compromisso desta Data Fifa, a seleção africana ficou no empate contra o Equador, enquanto os paraguaios foram derrotados em amistoso contra a Grécia.

Inglaterra x Japão

Uma das favoritas ao título, a seleção inglesa tem compromisso marcado contra os japoneses nesta terça-feira. O duelo ocorre às 15h45, em Wembley.

Diante de sua torcida, a Inglaterra busca deixar uma sensação melhor que a do empate por 1 a 1 contra o Uruguai, ocorrido no mesmo local. O Japão, por sua vez, enfrenta mais um adversário europeu após bater a Escócia (adversário do Brasil na Copa) por 1 a 0 no jogo anterior.

Espanha x Egito

Campeã europeia em 2024, a Espanha tenta confirmar a sua força para a Copa do Mundo em duelo contra o Egito. O encontro será em território espanhol e ocorre às 16h.

No primeiro amistoso, a Fúria não tomou conhecimento e venceu a Sérvia pelo placar de 3 a 0. Os egípcios também convenceram no primeiro jogo de preparação e aplicaram uma goleada de 4 a 0 sobre a Arábia Saudita.

EUA x Portugal

Os portugueses enfrentam os anfitriões da Copa do Mundo às 20h, em duelo no território americano. Sem Cristiano Ronaldo, que se recupera de lesão, Portugal busca convencer após um empate frustrante com o México por 0 a 0 no primeiro amistoso. Os Estados Unidos também tentam reabilitação após serem goleados pela Bélgica por 5 a 2.

Argentina x Zâmbia

Sendo a única entre as grandes equipes a não enfrentar um adversário que estará na Copa do Mundo, a Argentina realizará jogo preparatório contra a Zâmbia, às 20h15, em Buenos Aires. Depois de vencer a Mauritânia por 2 a 1, os argentinos buscam deixar uma impressão melhor antes do Mundial e vivem a expectativa pela minutagem do craque Lionel Messi.

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Amistosos preparatórios desta terça-feira (31/03):



• 13h00: Noruega x Suíça

• 13h00: Sérvia x Arábia Saudita

• 13h30: Haiti x Islândia

• 14h30: África do Sul x Panamá

• 15h00: Marrocos x Paraguai

• 15h30: Argélia x Uruguai

• 15h30: Escócia x Costa do Marfim

• 15h45: Áustria x Coreia do Sul

• 15h45: Inglaterra x Japão

• 15h45: Holanda x Equador

• 16h00: Senegal x Gâmbia

• 16h00: Espanha x Egito

• 20h00: EUA x Portugal

• 20h15: Argentina x Zâmbia

• 20h30: Canadá x Tunísia

• 21h00: Croácia x Brasil

• 22h00: México x Bélgica