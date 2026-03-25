Itália fora da Copa de novo? Azzurra encara decisão contra a Irlanda do Norte na repescagem

Tetracampeã mundial entra em campo nesta quinta (26) sob risco de terceira ausência seguida em Copas do Mundo

Federico Dimarco, lateral-esquerdo e ala da seleção italiana (Stefano RELLANDINI / AFP)

A seleção italiana, que vive uma crise há mais de uma década, fará mais um jogo importantíssimo em sua história. Nesta quinta-feira (26), a tetracampeã do mundo enfrenta a Irlanda do Norte, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, pela semifinal da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026.

O risco de ficar fora de mais um Mundial pela terceira vez consecutiva pesa sobre o técnico Gennaro Gattuso e seu elenco. “Carrego o país nas costas”, expressou o ex-volante italiano e atual comandante da seleção.

A Itália é uma das 16 equipes do continente que disputam as últimas vagas restantes para o Mundial. Além de encarar a Irlanda do Norte com a obrigação da vitória em Bérgamo, ainda pode ter pela frente uma “decisão” diante do vencedor de País de Gales e Bósnia e Herzegovina.

Pressão sobre Gattuso e trauma recente

Gennaro Gattuso foi titular da Itália na última conquista mundial, em 2006, diante da França de Zidane, nos pênaltis (5 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação). Apesar da tensão daquele momento, o treinador define o duelo desta quinta-feira como o mais importante de sua carreira.

“Este é o jogo mais importante da minha carreira. Não participar de duas Copas do Mundo foi um choque, e por isso precisamos ter paciência. Há sete meses, as pessoas me dizem: ‘leve-nos à Copa do Mundo’. A pressão é enorme, mas estou acostumado”, afirmou Gattuso.

A Itália fracassou na busca por vaga direta nas Eliminatórias Europeias ao terminar seis pontos atrás da Noruega, equipe para a qual perdeu por 4 a 1 no último confronto.

As 16 seleções participantes da repescagem estão divididas em quatro chaves, cada uma com uma semifinal e uma final em jogo único. A Itália ficou de fora das duas últimas edições do torneio, sendo eliminada, em ambas as ocasiões, ainda na repescagem.

“Não podemos pedir nada a ninguém. Somos os arquitetos do nosso próprio destino. Me preparei e não quero pensar em como as coisas podem dar errado”, destacou o treinador.

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Peso da tradição e mudança de geração

A Itália não disputa uma Copa do Mundo desde 2014, quando caiu ainda na fase de grupos. Na ocasião, venceu a Inglaterra na estreia, mas foi derrotada por Costa Rica e Uruguai, terminando em terceiro lugar no grupo. Em 2018, foi eliminada pela Suécia na repescagem. Já em 2022, voltou a cair na mesma fase, desta vez diante da Macedônia do Norte.

Após uma história de ouro que atravessou gerações, os jogadores que compõem a seleção italiana deixaram de ocupar os primeiros escalões do futebol mundial, assim como o próprio futebol italiano, que já não é mais um dos principais celeiros de talentos. Depois de nomes como Baresi, Baggio, Maldini e Buffon, passando por Cannavaro, Totti, Del Piero, Bonucci, Chiellini e Pirlo, a atual geração carrega o peso de recolocar a Squadra Azzurra nas Copas do Mundo.

Prováveis escalações

A Itália deve ir a campo nesta quinta com: Donnarumma; Gatti, Mancini e Buongiorno; Politano, Locatelli, Barella, Frattesi e Dimarco; Kean e Retegui.

Já a Irlanda do Norte deve atuar com: Hazard; Hume, McConville, McNair, Brown e Spencer; Lyons, McDonnell e Galbraith; Price e Donley.