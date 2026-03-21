Real Madrid: Arbeloa diz que Mbappé está 100% antes de clássico contra Atlético de Madrid

No domingo, no jogo que vai fechar a 29ª rodada de LaLiga, Real e Atlético farão duelo entre o vice-líder e o quarto colocado na tabela

Kylian Mbappe, atacante do Real Madrid (PAUL ELLIS / AFP)

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmou neste sábado (21), véspera do clássico contra o Atlético de Madrid, que o astro francês Kylian Mbappé está "100%", como mostrou contra o Manchester City na Liga dos Campeões.

Mbappé entrou nos minutos finais na vitória do time merengue por 2 a 1 sobre os 'Citizens' no Etihad Stadium, na última terça-feira, após várias semanas lesionado.

"Eu disse que o dia em que ele voltar será quando estiver 100%. Ele mostrou isso em Manchester. O importante é como ele se sente: como se sentiu no jogo e como se sente nos treinos. Confiança máxima, garantia máxima e motivação máxima por ter de volta um jogador tão desequilibrante como ele", declarou Arbeloa.

No domingo, no jogo que vai fechar a 29ª rodada do Campeonato Espanhol, Real e Atlético farão duelo entre o vice-líder e o quarto colocado na tabela, depois de ambos terem avançado às quartas de final da Champioms.

"Vamos muito motivados. Sabemos que é um jogo muito importante para nós, pelo que esses três pontos representam, pela torcida, pelo ótimo ambientes que estamos vivendo no estádio nos últimos jogos e pela motivação que isso gerou", afirmou o técnico do Real Madrid.

"É um dos melhores jogos que se pode viver como jogador, como espectador e, certamente, também como treinador", acrescentou Arbeloa, que fará sua estreia em um clássico como técnico, mas que sabe muito bem como é enfrentar o Atlético como jogador do Real Madrid.

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