Chaveamento da Champions Lague: confira os confrontos das quartas de final

Veja chaveamento das quartas de final da Champions League com confrontos gigantes

Sorteio da Champions League ao vivo: veja onde assistir e chaveamentos (Foto: AFP)

As oitavas de final da Champions League terminaram nesta quarta-feira (18), definindo os confrontos das quartas, que começam a ser disputados em abril. Com chaveamento pré-estabelecido, o desenho do caminho para a final, que será disputada em 30 de maio, em Budapeste, na Hungria.

Veja chaveamento das quartas de final da Champions League

Quartas de final 1: PSG x Liverpool

Quartas de final 2: Real Madrid x Bayern de Munique

Quartas de final 3: Barcelona x Atlético de Madrid

Quartas de final 4: Arsenal x Sporting

Estrutura da taça fornecida por Sofascore

Oitavas de final definem confrontos das quartas da Champions League

Nessa terça-feira (17), o Real Madrid venceu novamente o Manchester City por 2x1 após o triunfo na partida de ida na Espanha e confirmou vaga na próxima fase.

Na Inglaterra, jogando em casa, o Arsenal superou o Bayer Leverkusen por 2x0 após um empate na Alemanha e confirmou favoritismo.

Em Portugal, o Sporting fez história e goleou o Bodo/Glimt por 5x0 após perder por 3x0 na partida de ida na Noruega e reverteu o placar.

Também em Londres, o PSG venceu novamente o Chelsea por 3x0 e conseguiu um placar agregado de 8x2 para garantir a vaga.

Nesta quarta-feira (18), foi a vez do Barcelona eliminar outro inglês, o Newcastle. Com show de Raphinha no Camp Nou, os catalães golearam por 7x2, após empate em 1x1 na ida.

Na Alemanha, o Bayern fez outro placar elástico sobre a Atalanta e venceu por 4x1. No agregado, somou incríveis 10x2.

Outra goleada veio da Inglaterra. O Liverpool, jogando em Anfield, aplicou um 4x0 no Galatasaray e conquistou a classificação após sair perdendo por 1x0 na ida, na Turquia.

Em Londres, o Atlético de Madrid conquistou a classificação mesmo perdendo por 3x2 para o Tottenham. Na ida, o clube espanhol havia vencido por 5x2 e levou a melhor no agregado.



