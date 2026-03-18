Raphinha vive noite de gala em surra sobre o Newcastle e Barcelona vai às quartas da Champions
O brasileiro teve participação em seis dos sete gols catalães na partida desta quarta-feira (18)
Publicado: 18/03/2026 às 17:06
Raphinha, atacante brasileiro do Barcelona (LLUIS GENE / AFP)
Convocado por Carlo Ancelotti para amistosos contra França e Croácia, Raphinha parece cada dia mais perto de sua melhor condição física e técnica, o que prega o treinador italiano para quem sonha com a Copa do Mundo. Recuperado de uma lesão que o tirou dos gramados recentemente, o brasileiro cresce a cada jogo e teve noite de gala na classificação do Barcelona às quartas de final da Champions League, em massacre de nove gols e goleada por 7 a 2 sobre o Newcastle, no Camp Nou.
Raphinha teve participação em seis dos sete gols catalães. O camisa 11 abriu o marcador, cobrou a falta do segundo, sofreu o pênalti convertido por Lamine Yamal, deu assistências para Fermín López e Lewandowski ampliarem e, após o polonês anotar outro, fechou o massacre após um duro primeiro tempo. Elanga anotou duas vezes para o Newcastle, que mostrou poder de reação quando ficou em desvantagem de 1 a 0 e 2 a 1, buscando igualdades e valorizando ainda mais a classificação catalã.
O próximo adversário do Barcelona deve ser o Atlético de Madri, que defende vantagem de 5 a 2 aplicada em cima do Tottenham ainda nesta quarta-feira. E, caso os rivais de Madri segurem a boa vantagem, será uma revanche da Copa do Rei aos catalães.
Na semifinal realizada entre as equipes há poucas semanas, o Atlético de Madri fez 4 a 0 no Wanda Metropolitano e depois se segurou no Camp Nou, caindo por 3 a 0, mas garantindo sua presença na decisão.
O Barcelona buscou a igualdade por 1 a 1 na Inglaterra apenas no fim, em cobrança de pênalti de Lamine Yamal. Não por acaso, o técnico Hansi Flick pregou enorme respeito aos oponentes, a quem teceu elogios na prévia da partida.
COMEÇO QUENTE E ETAPA DE CINCO GOLS
Em jogo de xadrez, o comandante alemão queria atitude mais ofensiva de seu time, pedindo postura agressiva aproveitando o forte apoio na volta da torcida ao Camp Nou. Curiosamente, porém, quem começou mais atrevido foi o Newcastle, obrigando a primeira defesa de Joan Garcia com apenas dois minutos.
O susto não intimidou os locais e bastou um ataque para o brasileiro Raphinha abriu o marcador em contragolpe preciso. Yamal deixou o marcador no chão e fez lindo passe entre as linhas, com mais um defensor escorregando no lance. Fermín tocou para o camisa 11, que levantou a cabeça e bateu com categoria no canto de Ramsdale: 1 a 0 aos cinco minutos.
O gol cedo era tudo o que os catalães queriam. Na frente do placar, obrigariam o Newcastle, forte na marcação, a se expor ainda mais. E a velocidade de Yamal, Raphinha e Fermín tinha tudo para dar certo nos contragolpes com um goleador, Lewandowski, na área para concluir as jogadas.
O plano era perfeito, só não imaginava-se que a igualdade viria rapidamente. Elanga, cara a cara, deixou tudo igual aos 14. Tudo voltou à estaca zero por quatro minutos. Até Bernal aparecer na área para concluir cobrança de falta ensaiada de Raphinha e anotar o segundo dos mandantes após escorada de Gerard Martín.
A defesa do Barcelona era um convite ao ataque inglês e novamente a disputa ficou igual, com Barnes cruzando e Elanga, livre, deixando tudo igual. A virada quase veio a seguir após Joelinton acertar o rosto do atacante na roubada de bola, a arbitragem ignorar e Gordon quase anotar. Flick se desesperou com o erro, esbravejou e ainda acabou punido com cartão amarelo
Além de tentar arrumar sua equipe em campo, Flick mostrava preocupação com Lamine Yamal, mal na partida, errando bastante e mostrando estar sentindo o peso do embate ao errar no lance da igualdade. Cubarsí também conversou com o jovem tentando reanimá-lo com muito tempo para a bola rolar ainda.
Lewandowski, em passe de Raphinha, desperdiçou a oportunidade do alívio. O polonês ainda bateu sem força na mão do goleiro e, já nos acréscimos, após batida forte do brasileiro e rebote do goleiro, Yamal mandou incrivelmente para o alto.
A batalha era dura na Espanha, mas Trippier 'ajudou' ao cometer pênalti em puxão pelo braço de Raphinha na área - o Newcastle cobrou uma penalidade parecida de Cancelo em Elanga ignorada pela arbitragem. Após análise do VAR e anotação da falta na área, a bola foi entregue a Yamal para a redenção do erro no segundo gol adversário. E o jovem de 18 anos não decepcionou: 3 a 2.
SEGUNDO TEMPO DE DOMÍNIO E GOLEADA IMPLACÁVEL
Trippier ficou nos vestiários, substituído no Newcastle após o lance bobo e desnecessário. O Barcelona voltou a campo com jogadores abraçados no meio do campo em voto de confiança na missão de não mais permitir reação dos ingleses.
Os espanhóis começaram a etapa 'acesos' e Raphinha logo teve duas chances. Parou em Ramsdale na bomba e no leve desvio na pequena área. O Barcelona 'brigava' mais pela bola e seus atacantes apareciam com frequência. Em linda assistência de Raphinha, Fermín López anotou o quarto para bela festa no Camp Nou.
Levar um gol cedo desmoronou os ingleses e rapidamente a goleada foi construída. O regente Raphinha cobrou escanteio na cabeça de Lewandowski, que quebrou o jejum de gols. Logo depois, apenas observou linda jogada de Lamine Yamal ser concluída por um aliviado centroavante polonês. A apresentação em alto quilate do brasileiro foi finalizada com o sétimo gol após saída errada da defesa.