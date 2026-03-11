Real Madrid x Manchester City ao vivo: veja onde assistir, horário e escalações na Champions League

Confira onde assistir Real Madrid x Manchester City aov vio nas oitavas de final da Champions League

Vinicius Júnior e Erling Haaland, principais jogadores de Real Madrid e Manchester City (MIGUEL RIOPA / AFP e PAUL ELLIS / AFP)

Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (11), em partida válida pelas Oitavas de Final da Champions League de 2026. O confronto acontece no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

Qual o horário de Real Madrid x Manchester City?

A partida entre Real Madid e Manchester City será disputada nesta quarta-feira (11), às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir Real Madrid x Manchester City ao vivo?

O jogo terá transmissão exclusiva pela HBO Max (streaming).

A partida é válida pelo duelo de ida das oitavas de final da Champions League. O Real Madrid entra em campo em busca de fazer valer o mando de campo, junto a sua torcida para construir uma vantagem diante do Manchester City e sair em vantagem para o jogo da volta.

Na primeira fase da competição, o Real Madrid terminou na 9ª colocação, com 15 pontos somados. Nos playoffs, o time espanhol enfrentou o Benfica e venceu os dois confrontos, por 2 a 1 e 1 a 0, garantindo vaga nas oitavas de final. Já em La Liga, os merengues ocupam atualmente a segunda colocação, com 63 pontos, quatro a menos que o líder Barcelona.

Entre os destaques do Real Madrid, o principal nome é do brasileiro Vini Jr., esperança ofensiva do time espanhol para o confronto. O atacante soma três gols e quatro assistências na Champions League. Além dele, outros nomes importantes são o de Arda Güler, e do capitão Federico Valverde que se destacam na criação do time e ambos acumulam quatro assistências na competição.

Os Merengues, terão problemas para o confronto. O Real Madrid chega com sete desfalques para a partida, incluindo o artilheiro da Champions League, Kylian Mbappé, que soma 13 gols na competição.

MANCHESTER CITY



O Manchester City chega para o confronto com a ideia de aproveitar os desfalques do time espanhol e construir uma vantagem para tentar confirmar a classificação em casa.

Após terminar a primeira fase na 8ª posição, com 16 pontos, os Sky Blues garantiram vaga direta nas oitavas de final da Champions League. Na Premier League, o time inglês também aparece na vice-liderança, com 60 pontos, correndo atrás do Arsenal, que soma 67. O Manchester City ainda tem um jogo a menos na competição, além do confronto direto contra os Gunners.

No lado azul do confronto, o principal destaque é o atacante Erling Haaland, artilheiro da equipe na Champions League, com sete gols marcados. Já no setor de criação, os Sky Blues contam com os meias Rayan Cherki, que soma três gols na competição, e Antoine Semenyo, que deve fazer sua estreia na Liga dos Campeões nesta partida.

Prováveis Escalações

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger e Mendy; Valverde, Tchouaméni, Camavinga e Arda Guler; Gonzalo García (Brahim Diaz) e Vinicius Jr. Técnico: Alváro Arbeloa

O clube da capital espanhola terá sete desfalques para a partida, todos por lesão, são eles: Kylian Mbappé, Rodrygo, Bellingham, Alaba, Ceballos, Éder Militão e Álvaro Carreras.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly e Bernardo Silva; Cherki, Haaland e Semenyo. Técnico: Pep Guardiola.

O time inglês terá Gvardiol e Rico Lewis fora por lesão, além do volante Kovacic que voltou a treinar, mas segue sem condições de jogo.

HISTÓRICO DO CONFRONTO

Nos últimos seis anos, Real e City se enfrentaram em 11 ocasiões, todas elas pela Champions League. O retrospecto é bastante equilibrado, com quatro vitórias para os Merengues, dois empates e cinco vitórias para os Citizens.

Em relação ao número de gols marcados nas partidas, somando todos os 11 confrontos, foram efetuados 43 gols. No total, foram 20 do Real Madrid e 23 do Manchester City.