Irã fora da Copa do Mundo: 'Não há condições de participarmos', diz ministro
País vive conflito no Oriente Médio após ataques de Estados Unidos e Israel
Diario de Pernambico e Estadão Conteúdo
Publicado: 11/03/2026 às 11:09
A Seleção Iraniana está fora da Copa do Mundo de 2026 ( AFP)
O Irã desistiu de disputar a Copa do Mundo 2026. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 11, pelo ministro dos Esportes, Ahmad Doyanmali. Ele diz que a atuação condição do país, que vive contexto de guerra no Oriente Médio após ataques coordenados de Estados Unidos e Israel, impossibilitam a seleção iraniana de jogar o Mundial, marcado para acontecer entre junho e julho, com sedes nos EUA, México e Canadá.
"Duas guerras nos foram impostas em oito ou nove meses, e milhares de nossos cidadãos foram mortos. Portanto, não temos possibilidade de participar desta forma", completou.
A declaração do ministro dos Esportes do Irã acontece horas depois de o presidente americano, Donald Trump, afirmar que "a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos". A informação foi divulgada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, em publicação nas redes sociais.
O Irã tem jogos marcados em Inglewood, na Califórnia, contra a Nova Zelândia em 15 de junho e contra a Bélgica em 21 de junho. Antes de encerrar a fase de grupos, a seleção iraniana enfrenta, ainda, o Egito em Seattle, Washington, em 26 de junho.
O regulamento da Fifa prevê uma multa mínima de 250 mil francos suíços (R$ 1,6 milhão) para a equipe que abandonar o torneio. Com a confirmação da desistência do Irã, a entidade pode manter o grupo originalmente ocupado pelo Irã com apenas três seleções ou convidar outro país para preencher a vaga.
Emirados Árabes Unidos e Iraque, que chegaram às fases finais das Eliminatórias Asiáticas, são os países com mais chances de herdar a vaga dos iranianos caso a Fifa escolha pela inclusão de uma seleção substituta.