Irã fora da Copa do Mundo: 'Não há condições de participarmos', diz ministro

A Seleção Iraniana está fora da Copa do Mundo de 2026 ( AFP)

O Irã desistiu de disputar a Copa do Mundo 2026. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 11, pelo ministro dos Esportes, Ahmad Doyanmali. Ele diz que a atuação condição do país, que vive contexto de guerra no Oriente Médio após ataques coordenados de Estados Unidos e Israel, impossibilitam a seleção iraniana de jogar o Mundial, marcado para acontecer entre junho e julho, com sedes nos EUA, México e Canadá.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

"Dado que este governo corrupto (os Estados Unidos) assassinou nosso líder, não há condições para que participemos da Copa do Mundo", comentou Doyanmali, fazendo referência à morte de Ali Khamenei - xiita que governou o Irã por mais de 30 anos após ser morto na ofensiva americana -, segundo o jornal espanhol Sport.

"Duas guerras nos foram impostas em oito ou nove meses, e milhares de nossos cidadãos foram mortos. Portanto, não temos possibilidade de participar desta forma", completou.

A declaração do ministro dos Esportes do Irã acontece horas depois de o presidente americano, Donald Trump, afirmar que "a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos". A informação foi divulgada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, em publicação nas redes sociais.

O Irã tem jogos marcados em Inglewood, na Califórnia, contra a Nova Zelândia em 15 de junho e contra a Bélgica em 21 de junho. Antes de encerrar a fase de grupos, a seleção iraniana enfrenta, ainda, o Egito em Seattle, Washington, em 26 de junho.

O regulamento da Fifa prevê uma multa mínima de 250 mil francos suíços (R$ 1,6 milhão) para a equipe que abandonar o torneio. Com a confirmação da desistência do Irã, a entidade pode manter o grupo originalmente ocupado pelo Irã com apenas três seleções ou convidar outro país para preencher a vaga.

Emirados Árabes Unidos e Iraque, que chegaram às fases finais das Eliminatórias Asiáticas, são os países com mais chances de herdar a vaga dos iranianos caso a Fifa escolha pela inclusão de uma seleção substituta.

