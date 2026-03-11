Leverkusen x Arsenal ao vivo: veja onde assistir, horário e escalações na Champions League

O confronto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final

Grimaldo, lateral do Leverkusen, e Gyokeres, atacante do Arsenal (Divulgação/ Grimaldo e GLYN KIRK / AFP)

Bayer Leverkusen e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (11), em partida válida pelas Oitavas de Final da Champions League de 2026. O confronto acontece na BayArena, na Alemanha.

BAYER LEVERKUSEN

A partida é válida pelo duelo de ida das oitavas de final da Champions League. O Bayer Leverkusen entra em campo com o objetivo de fazer valer o mando de campo e tentar construir uma vantagem diante do Arsenal, levando a decisão em aberto para o jogo de volta. O clube alemão, conhecido como Werkself, aposta na força jogando em casa para surpreender o time inglês e manter viva a esperança de classificação.

Na primeira fase da competição, o Leverkusen terminou na 16ª colocação, com 12 pontos somados. Nos playoffs, o time alemão enfrentou o Olympiacos, vencendo o primeiro confronto por 2 a 0 e empatando em 0 a 0 no jogo de volta, resultado que garantiu a vaga nas oitavas para enfrentar os Gunners. Já na Bundesliga, o Bayer Leverkusen ocupa atualmente a 6ª colocação, com três pontos a menos que o Stuttgart, primeiro time dentro da zona de classificação para Champions League do ano que vem. A posição atual do Leverkusen garante uma vaga na fase qualificatória da Conference League.

Entre os destaques do Werkself, está o lateral Grimaldo artilheiro e garçom do Leverkusen na competição, com quatro gols e duas assistências. Outro nome importante no meio-campo é Aleix García, que já marcou dois gols na Champions. Além deles, o clube alemão deve ter o retorno do atacante Patrik Schick, artilheiro da equipe ao lado de Grimaldo, também com quatro gols. Recuperado de lesão, o centroavante deve iniciar a partida no banco de reservas.

ARSENAL

Pelo lado do time de Londres, o Arsenal chega como favorito para o confronto. Os Gunners fizeram uma campanha impecável na primeira fase da Champions League, terminando na liderança com 100% de aproveitamento e 24 pontos conquistados, classificando-se diretamente para as oitavas de final. A equipe também teve o melhor ataque e melhor defesa da primeira fase, com 23 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Na Premier League, o time inglês também vive grande fase. O Arsenal lidera o campeonato com 67 pontos, sete a mais que o Manchester City, segundo colocado com 60, com um jogo a menos.

O duelo será marcado por reencontros. O atacante Kai Havertz e o defensor Piero Hincapié, que hoje defendem os Gunners, já vestiram a camisa do Bayer Leverkusen. Havertz atuou pelo clube alemão entre 2016 e 2020, enquanto Hincapié entre 2021 e parte da temporada de 2025.

Nos Gunners, o principais destaques vão para Gabriel Martinelli e Viktor Gyökeres, artilheiro e vice-artilheiro, respectivamente, do Arsenal na Champions League, com seis e quatro gols. No meio-campo, a equipe de Londres conta com a qualidade de Declan Rice e Zubimendi, que são responsáveis por dar ritmo ao time inglês. Além deles, Gabriel Magalhães também está presente para trazer perigo nas jogadas de escanteio.

Qual o horário de Bayer Leverkusen x Arsenal?

A partida entre Bayer Leverkusen e Arsenal será disputada nesta quarta-feira (11), às 14h45 (horário de Brasília).

Onde assistir Bayer Leverkusen x Arsenal ao vivo?

O jogo será transmitido pela TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Prováveis Escalações

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich e Tapsoba; Poku, Fernandez, Garcia e Grimaldo; Hoffmann, Kofane e Terrier Técnico: Kasper Hjulmand.



O clube alemão tem sete desfalques para a partida, são eles: Arthur, Bade, Ben Seghir, Flekken, Lucas, Schick e Tella, todos entregues ao departamento médico.

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Eze; Saka, Trossard e Gyökeres Técnico: Mikel Arteta.

Os Gunners não contam com os machucados, Odegaard e Merino.

HISTÓRICO

Bayer Leverkusen e Arsenal já se enfrentaram na história. Os dois confrontos foram válidos pela fase de grupos da Champions League de 2001/02. No retrospecto, os Gunners levam a melhor nos números, somando uma vitória e um empate.

