Atalanta x Bayern de Munique ao vivo: veja onde assistir, horário e escalações na Champions League

O confronto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final

Veja onde assistir Atalnta x Bayern de Munique na Champions League. (Foto: Divulgação/UEFA)

Atalanta e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (10), em partida válida pelas Oitavas de Final da Champions League de 2026. O confronto acontece no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, casa da Atalanta.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

A partida é válida pelo duelo de ida das oitavas de final davem com o objetivo de segurar o Bayern e tentar surpreender o time alemão jogando em casa, para levar a decisão para a Allianz Arena e ter uma pequena chance de classificação. Na fase de liga do torneio, La Dea (apelido da Atalanta) terminou na 15ª colocação, com 13 pontos somados. Nos playoffs, o clube italiano enfrentou outro alemão, o Borussia Dortmund, onde perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e venceu o segundo por 4 a 1, com o gol da classificação saindo no último minuto da partida, de pênalti.

A Atalanta não vive sua melhor temporada nos últimos anos. La Dea se encontra apenas na 7ª colocação da Série A italiana, com 46 pontos, a quatro de distância do primeiro time que se classifica para uma das competições europeias. Além disso, nos últimos 10 jogos, a Atalanta venceu cinco, empatou três e perdeu duas partidas, com a classificação para as oitavas da Champions no meio desse período.

O clube italiano tem Lazar Samardzic e Gianluca Scamacca como seus dois artilheiros no campeonato, ambos com três gols marcados. Além disso, a Atalanta tem um grande desfalque desde o início de fevereiro: o seu principal jogador, o meia De Ketelaere está lesionado e não poderá participar do duelo contra o time alemão. O belga soma dois gols e duas assistências na Champions.

Já do lado visitante, o Bayern vai para o confronto em busca de confirmar seu favoritismo no duelo, vencer a partida e levar o jogo para confirmar a classificação em casa. Na fase de liga do torneio, os bávaros terminaram na vice-liderança, com 21 pontos somados, classificando-se diretamente para as oitavas de final.

O clube alemão chega para o jogo com um ótimo retrospecto. Nos últimos 10 jogos, os bávaros somam oito vitórias, um empate e uma derrota. Além disso, na Bundesliga o favoritismo também aparece. O Bayern está na primeira colocação, com 66 pontos somados, com 11 de vantagem para o segundo colocado, a nove rodadas do fim.

Os principais jogadores do time alemão são: Harry Kane, artilheiro da equipe na competição, com oito gols; Olise, com um gol e quatro assistências; e Luis Díaz, com três gols e uma assistência. Além deles, o dono do meio de campo bávaro, o alemão Joshua Kimmich.

Qual o horário de Atalanta x Bayern de Munique ?

A partida entre Atalanta e Bayern de Munique será disputada nesta terça-feira (10), às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir Atalanta x Bayern de Munique ao vivo?

O jogo terá transmissão exclusiva pela HBO Max (streaming)

Prováveis Escalações

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien e Kolainac; Zappacosta, Paali, De Roon e Bernasconi; Samardi e Zalewski (Sulemana); Scamacca. Técnico: Raffaele Palladino

O time italiano não conta com De Ketelaere, que está lesionado, nem com Scalvini, que está suspenso, e tem Ederson e Raspadori como dúvidas.

Bayern de Munique: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah e Bischof; Pavlovi (Goretzka) e Kimmich; Olise, Musiala e Luis Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany

O time alemão vai para a partida sem o seu goleiro e capitão Manuel Neuer, que se lesionou e está fora da partida. Além do goleiro, Alphonso Davies e Ito também estão fora da partida.

HISTÓRICO

A Atalanta e o Bayern de Munique nunca se enfrentaram na história. Os dois duelos pelas oitavas da Champions League serão os primeiros jogos entre italianos e alemães.



