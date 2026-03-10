Atalanta x Bayern de Munique ao vivo: veja onde assistir, horário e escalações na Champions League
O confronto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final
Publicado: 10/03/2026 às 16:07
Veja onde assistir Atalnta x Bayern de Munique na Champions League. (Foto: Divulgação/UEFA)
Atalanta e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (10), em partida válida pelas Oitavas de Final da Champions League de 2026. O confronto acontece no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, casa da Atalanta.
A Atalanta não vive sua melhor temporada nos últimos anos. La Dea se encontra apenas na 7ª colocação da Série A italiana, com 46 pontos, a quatro de distância do primeiro time que se classifica para uma das competições europeias. Além disso, nos últimos 10 jogos, a Atalanta venceu cinco, empatou três e perdeu duas partidas, com a classificação para as oitavas da Champions no meio desse período.
O clube italiano tem Lazar Samardzic e Gianluca Scamacca como seus dois artilheiros no campeonato, ambos com três gols marcados. Além disso, a Atalanta tem um grande desfalque desde o início de fevereiro: o seu principal jogador, o meia De Ketelaere está lesionado e não poderá participar do duelo contra o time alemão. O belga soma dois gols e duas assistências na Champions.
Já do lado visitante, o Bayern vai para o confronto em busca de confirmar seu favoritismo no duelo, vencer a partida e levar o jogo para confirmar a classificação em casa. Na fase de liga do torneio, os bávaros terminaram na vice-liderança, com 21 pontos somados, classificando-se diretamente para as oitavas de final.
O clube alemão chega para o jogo com um ótimo retrospecto. Nos últimos 10 jogos, os bávaros somam oito vitórias, um empate e uma derrota. Além disso, na Bundesliga o favoritismo também aparece. O Bayern está na primeira colocação, com 66 pontos somados, com 11 de vantagem para o segundo colocado, a nove rodadas do fim.
Os principais jogadores do time alemão são: Harry Kane, artilheiro da equipe na competição, com oito gols; Olise, com um gol e quatro assistências; e Luis Díaz, com três gols e uma assistência. Além deles, o dono do meio de campo bávaro, o alemão Joshua Kimmich.
Qual o horário de Atalanta x Bayern de Munique ?
A partida entre Atalanta e Bayern de Munique será disputada nesta terça-feira (10), às 17h (horário de Brasília).
Onde assistir Atalanta x Bayern de Munique ao vivo?
O jogo terá transmissão exclusiva pela HBO Max (streaming)
Prováveis Escalações
Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien e Kolainac; Zappacosta, Paali, De Roon e Bernasconi; Samardi e Zalewski (Sulemana); Scamacca. Técnico: Raffaele Palladino
O time italiano não conta com De Ketelaere, que está lesionado, nem com Scalvini, que está suspenso, e tem Ederson e Raspadori como dúvidas.
Bayern de Munique: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah e Bischof; Pavlovi (Goretzka) e Kimmich; Olise, Musiala e Luis Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany
O time alemão vai para a partida sem o seu goleiro e capitão Manuel Neuer, que se lesionou e está fora da partida. Além do goleiro, Alphonso Davies e Ito também estão fora da partida.
HISTÓRICO
A Atalanta e o Bayern de Munique nunca se enfrentaram na história. Os dois duelos pelas oitavas da Champions League serão os primeiros jogos entre italianos e alemães.