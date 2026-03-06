Jorge Jesus revela preocupação com lesão de Cristiano Ronaldo: 'Mais séria do que o esperado'
Em uma entrevista coletiva, Jesus comentou sobre a gravidade da contusão de Cristiano Ronaldo
Paulo Leandro M. do Nascimento
Publicado: 06/03/2026 às 12:14
Cristiano Ronaldo, atacante do Al Nassr (Divulgação/Al Nassr)
Jorge Jesus, treinador do Al Nassr, fez uma revelação preocupante sobre a recente lesão do atacante português Cristiano Ronaldo. Nesta sexta-feira, o técnico que fez história no Flamengo por sua passagem no clube entre 2019 e 2020, disse que o problema é mais "sério do que o esperado".
Segundo Jorge Jesus, o atleta vai viajar para a Espanha a fim de dar sequência ao processo de recuperação. Nesse planejamento, o artilheiro vai estar aos cuidados de um profissional de sua confiança para seguir o tratamento.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
"O Cristiano agora viajará para a Espanha, como sucedeu com outros jogadores. A lesão requer tratamento em Madrid, com o profissional que trabalha com ele. Esperemos que volte rapidamente para ajudar a nossa equipe", afirmou Jesus.
A previsão é de que a lesão afaste o jogador português por até quatro semanas. Assim, ele fica fora do compromisso com o Neom, marcado para este sábado. O departamento médico vai seguir monitorando o jogador para acompanhar a sua recuperação.