Jorge Jesus revela preocupação com lesão de Cristiano Ronaldo: 'Mais séria do que o esperado'

Cristiano Ronaldo, atacante do Al Nassr (Divulgação/Al Nassr)

Jorge Jesus, treinador do Al Nassr, fez uma revelação preocupante sobre a recente lesão do atacante português Cristiano Ronaldo. Nesta sexta-feira, o técnico que fez história no Flamengo por sua passagem no clube entre 2019 e 2020, disse que o problema é mais "sério do que o esperado".

A notícia foi reproduzida pelo Jornal A Bola, de Portugal Em uma entrevista coletiva, Jesus comentou sobre a gravidade da contusão aos jornalistas. "No último jogo ele saiu com queixas musculares na perna direita. Após fazer exames ficou claro que a lesão era mais grave do que era esperado e requer descanso e recuperação", comentou.

Segundo Jorge Jesus, o atleta vai viajar para a Espanha a fim de dar sequência ao processo de recuperação. Nesse planejamento, o artilheiro vai estar aos cuidados de um profissional de sua confiança para seguir o tratamento.

"O Cristiano agora viajará para a Espanha, como sucedeu com outros jogadores. A lesão requer tratamento em Madrid, com o profissional que trabalha com ele. Esperemos que volte rapidamente para ajudar a nossa equipe", afirmou Jesus.

A previsão é de que a lesão afaste o jogador português por até quatro semanas. Assim, ele fica fora do compromisso com o Neom, marcado para este sábado. O departamento médico vai seguir monitorando o jogador para acompanhar a sua recuperação.

