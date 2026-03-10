Newcastle x Barcelona ao vivo: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações na Champions League

O confronto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final

Veja onde assistir Newcastle x Barcelona ao vivo na Champions League. (Fotos: PAUL CURRIE / AFP - Fadel SENNA / AFP)

Newcastle e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (10), em partida válida pelas Oitavas de Final da Champions League de 2026. O confronto acontece no Estádio St. James' Park, na Inglaterra.

A partida marca o primeiro confronto das oitavas daDo lado inglês do confronto, ovai em busca de construir uma vantagem em sua casa para dar um passo rumo à classificação para as quartas de final. Na fase de liga do torneio, os Magpies terminaram na 12ª colocação, com 14 pontos somados. Nos playoffs, o time inglês enfrentou o Qarabag e conquistou a classificação vencendo os dois jogos, o primeiro por 6 a 1 e o segundo por 3 a 2.

O Newcastle não vem em sua melhor fase na temporada. Nos últimos 10 jogos, o clube inglês perdeu cinco jogos e venceu outros cinco. O que mostra uma falta de regularidade no time. Além disso, em meio às derrotas, os Magpies foram eliminados da Copa da Inglaterra pelo Manchester City, e o foco da temporada agora é 100% na Liga dos Campeões.

O clube inglês tem como seus principais jogadores no torneio: Anthony Gordon, artilheiro da equipe e vice-artilheiro do campeonato, com 10 gols, além de duas assistências; e Harvey Barnes, vice-artilheiro da equipe, com cinco gols e líder de assistências, com três passes para gol.

Já do lado visitante, o Barcelona vai à partida em busca de controlar o jogo e levar o confronto para o Camp Nou. Na fase de liga do torneio, os Culés terminaram na 5ª colocação, com 16 pontos somados, classificando-se diretamente para as oitavas.

O Barcelona vai para o jogo com um bom retrospecto. Nos últimos 10 jogos, o clube catalão soma oito vitórias e duas derrotas, com uma eliminação para o Atlético de Madrid na semifinal da Copa do Rey no meio do caminho. Porém, na La Liga, o Barcelona lidera com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, a 11 rodadas do fim do campeonato.

Os destaques do Barcelona vão para Lamine Yamal, para o maestro do time, Pedri, e para um dos artilheiros do clube na competição, Fermín López, que divide a artilharia com Rashford, ambos com cinco gols. Da equipe que deve começar como titular nesta terça-feira (10), Raphinha não faz uma boa temporada, já que na Champions soma apenas um gol em cinco jogos disputados. Além do brasileiro, Robert Lewandowski também está devendo no torneio. O polonês soma apenas dois gols em sete jogos disputados.

Qual o horário de Newcastle x Barcelona?

A partida entre Newcastle e Barcelona será disputada nesta terça-feira (10), às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir Newcastle x Barcelona ao vivo?

O jogo terá transmissão pelo SBT (TV aberta), TNT Sports (TV fechada) e do HBO Max (streaming)

Prováveis Escalações

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Dan Burn e Hall; Tonali, Joelinton e Willock; Barnes, Woltemade e Gordon. Técnico: Eddie Howe

Os Magpies não contam com os lesionados Bruno Guimarães, Gillespie, Krafth, Miley e Schär.

Barcelona: Joan García; Éric García, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Pedri, Dani Olmo e Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick

Já os Culés vão para o confronto sem contar com Balde, Christensen, De Jong, Gavi e Koundé, todos entregues ao departamento médico.

HISTÓRICO

Newcastle e Barcelona já se enfrentam cinco vezes em toda a história. No histórico, o time espanhol tem o melhor retrospecto, com quatro vitórias. Enquanto os Magpies somam apenas um triunfo contra o clube catalão. No confronto mais recente, realizando ainda na fase de liga desta Champions League, o Barcelona levou a melhor por 2 a 1.