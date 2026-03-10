Newcastle x Barcelona ao vivo: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações na Champions League
O confronto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final
Publicado: 10/03/2026 às 15:28
Veja onde assistir Newcastle x Barcelona ao vivo na Champions League. (Fotos: PAUL CURRIE / AFP - Fadel SENNA / AFP)
Newcastle e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (10), em partida válida pelas Oitavas de Final da Champions League de 2026. O confronto acontece no Estádio St. James' Park, na Inglaterra.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.
- Rodrygo é submetido à cirurgia no joelho e retorno ao Real Madrid deve acontecer em até um ano
- Jorge Jesus revela preocupação com lesão de Cristiano Ronaldo: 'Mais séria do que o esperado'
- Arsenal ganha, aproveita tropeço do City e abre sete pontos no topo da Premier League
- Copa do Mundo começa a ver drama com lesões de estrelas do futebol
O Newcastle não vem em sua melhor fase na temporada. Nos últimos 10 jogos, o clube inglês perdeu cinco jogos e venceu outros cinco. O que mostra uma falta de regularidade no time. Além disso, em meio às derrotas, os Magpies foram eliminados da Copa da Inglaterra pelo Manchester City, e o foco da temporada agora é 100% na Liga dos Campeões.
O clube inglês tem como seus principais jogadores no torneio: Anthony Gordon, artilheiro da equipe e vice-artilheiro do campeonato, com 10 gols, além de duas assistências; e Harvey Barnes, vice-artilheiro da equipe, com cinco gols e líder de assistências, com três passes para gol.
Já do lado visitante, o Barcelona vai à partida em busca de controlar o jogo e levar o confronto para o Camp Nou. Na fase de liga do torneio, os Culés terminaram na 5ª colocação, com 16 pontos somados, classificando-se diretamente para as oitavas.
O Barcelona vai para o jogo com um bom retrospecto. Nos últimos 10 jogos, o clube catalão soma oito vitórias e duas derrotas, com uma eliminação para o Atlético de Madrid na semifinal da Copa do Rey no meio do caminho. Porém, na La Liga, o Barcelona lidera com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, a 11 rodadas do fim do campeonato.
Os destaques do Barcelona vão para Lamine Yamal, para o maestro do time, Pedri, e para um dos artilheiros do clube na competição, Fermín López, que divide a artilharia com Rashford, ambos com cinco gols. Da equipe que deve começar como titular nesta terça-feira (10), Raphinha não faz uma boa temporada, já que na Champions soma apenas um gol em cinco jogos disputados. Além do brasileiro, Robert Lewandowski também está devendo no torneio. O polonês soma apenas dois gols em sete jogos disputados.
Rashford golazo vs Newcastle ????#UCL pic.twitter.com/9sh0sjLATW— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2026
Qual o horário de Newcastle x Barcelona?
A partida entre Newcastle e Barcelona será disputada nesta terça-feira (10), às 17h (horário de Brasília).
Onde assistir Newcastle x Barcelona ao vivo?
O jogo terá transmissão pelo SBT (TV aberta), TNT Sports (TV fechada) e do HBO Max (streaming)
Prováveis Escalações
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Dan Burn e Hall; Tonali, Joelinton e Willock; Barnes, Woltemade e Gordon. Técnico: Eddie Howe
Os Magpies não contam com os lesionados Bruno Guimarães, Gillespie, Krafth, Miley e Schär.
Barcelona: Joan García; Éric García, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Pedri, Dani Olmo e Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick
Já os Culés vão para o confronto sem contar com Balde, Christensen, De Jong, Gavi e Koundé, todos entregues ao departamento médico.
HISTÓRICO
Newcastle e Barcelona já se enfrentam cinco vezes em toda a história. No histórico, o time espanhol tem o melhor retrospecto, com quatro vitórias. Enquanto os Magpies somam apenas um triunfo contra o clube catalão. No confronto mais recente, realizando ainda na fase de liga desta Champions League, o Barcelona levou a melhor por 2 a 1.
- Newcastle 1 x 2 Barcelona (2025)
- Newcastle 0 x 2 Barcelona (2003)
- Barcelona 3 x 1 Newcastle (2002)
- Barcelona 1 x 0 Newcastle (1997)
- Newcastle 3 x 2 Barcelona (1997)