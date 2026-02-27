Real Madrid x City e PSG x Chelsea, os confrontos mais aguardados das oitavas da Liga dos Campeões
As oitavas de final acontecem nos dias 10/11 e 17/18 de março de 2026
Publicado: 27/02/2026 às 11:44
Vinicius Júnior, Haaland, Dembélé e Estêvão, principais jogadores de Real Madrid, City, PSG e Chelsea, respectivamente (ANDER GILLENEA / AFP, Manchester City/Divulgação, JUAN MABROMATA / AFP e ADRIAN DENNIS / AFP)
Real Madrid x Manchester City e Paris Saint Germain x Chelsea serão os principais confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões, após o sorteio realizado nesta sexta-feira (27) na sede da Uefa, em Nyon (Suíça).
Os jogos de ida serão disputados em 10 e 11 de março e os de volta nos dias 17 e 18 do mesmo mês.
Com seis equipes inglesas na disputa e três espanholas, era fácil prever que haveria algum confronto entre clubes das duas ligas mais poderosas da Europa. O sorteio foi além e definiu que os três representantes de LaLiga terão rivais da poderosa Premier League.
Na fase de classificação da Champions League foram disputadas 10 partidas entre clubes das duas ligas e em apenas uma delas o representante espanhol derrotou o inglês: na primeira rodada, o Barcelona venceu o Newcastle, justamente seu rival nas oitavas, por 2-1 fora de casa.
Em tese, o Barça deu sorte no sorteio, já que o outro rival que poderia ter nas oitavas era o Chelsea e, além disso, ficou na parte de baixo da chave, à primeira vista muito menos forte do que a parte de cima.
O rival do Barcelona nas quartas, caso avance, será Atlético de Madrid ou o Tottenham.
Real Madrid e City voltarão a se enfrentar pela oitava vez desde 2012. No confronto mais recente, na fase classificatória da atual edição, a equipe de Pep Guardiola venceu por 2 a 1 na capital espanhol, mas o clube merengue superou o inglês nos dois últimos mata-matas que disputaram: na repescagem da temporada passada e nas quartas de final de 2024, temporada em que o Real Madrid conquistou seu 15º título continental.
O vencedor de Real-City enfrentará nas quartas de final o time classificado do duelo entre Atalanta e Bayern.
O atual campeão Paris Saint-Germain enfrentará o Chelsea, clube que derrotou o time da capital francesa na final do Mundial de Clubes. O vencedor do duelo enfrentará, nas quartas, Galatasaray ou Liverpool.
Programação das oitavas de final da Liga dos Campeões:
- Real Madrid (ESP) x Manchester City (ING)
- Bodo/Glimt (NOR) x Sporting (POR)
- Paris Saint-Germain (FRA) x Chelsea (ING)
- Newcastle United (ING) x Barcelona (ESP)
- Galatasaray (TUR) x Liverpool (ING)
- Atlético Madrid (ESP) x Tottenham Hotspur (ING)
- Atalanta (ITA) x Bayern de Munique (ALE)
- Bayer Leverkusen (GER) x Arsenal (ING)