Benfica investigará dois torcedores por gestos racistas contra Vini Jr.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra dois torcedores com camisa preta do Benfica gesticulando com os braços, imitando macacos

Vini Júnior, que marcou gol da vitória do Real, fez denúncia de novo caso de racismo (DIVULGAÇÃO/REAL MADRID)

O Benfica está investigando dois torcedores que aparecem em um vídeo compartilhado nas redes sociais fazendo gestos que imitam um macaco para o jogador do Real Madrid Vinícius Júnior durante a partida de terça-feira da Liga dos Campeões.

"Se forem sócios do clube, o procedimento pode levar à sua expulsão", indicou à AFP um porta-voz do Benfica, confirmando a informação publicada pela imprensa local nesta sexta-feira (20), segundo a qual o time havia iniciado uma investigação contra eles.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais, em particular pela conta no X do ex-jogador inglês Rio Ferdinand, mostra dois torcedores com camisa preta do Benfica gesticulando com os braços, imitando macacos.

A partida de terça-feira, o jogo de ida da repescagem que dá acesso às oitavas de final da Champions, que terminou com a vitória do Real Madrid por 1 a 0, foi marcada pelas acusações de racismo de Vini Jr contra o jogador argentino Gianluca Prestianni.

Depois de marcar o único gol do jogo e celebrá-lo com uma dança diante da torcida adversária, Vinícius envolveu-se em uma confusão com vários adversários que o repreenderam pela celebração.

Após algum tempo, quando parecia que a partida seria retomada, o brasileiro denunciou ao árbitro que o argentino, de 20 anos, havia o chamado de "macaco".

Prestianni não foi punido porque em nenhuma imagem é possível perceber o que ele diz a Vini Jr., já que tapou a boca com a camisa.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

A Uefa anunciou no dia seguinte a abertura de uma investigação por "comportamento discriminatório" de Prestianni, que negou estas acusações em sua conta no Instagram.

O Benfica apoiou seu jogador, afirmando, ainda, em um comunicado que ele era "vítima" de uma "campanha de difamação".

Na quinta-feira, o Real Madrid anunciou ter entregue à Uefa "todas as provas disponíveis" sobre os incidentes que provocaram a interrupção da partida por cerca de dez minutos.