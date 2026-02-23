Acusado de racismo contra Vini Jr., Prestianni é suspenso pela Uefa
Medida cautelar da Uefa impede atacante do Benfica de enfrentar o Real Madrid enquanto investigação por comportamento discriminatório segue em andamento
Publicado: 23/02/2026 às 11:59
Gianluca Prestianni é acusado de cometer racismo contra Vinicius Júnior (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Acusado de proferir insultos racistas contra Vinícius Júnior, o atacante argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, foi suspenso provisoriamente pela Uefa e está fora do jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, anunciou a confederação europeia nesta segunda-feira (23).
Confira a nota divulgada pela Uefa
Após a nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA (EDI) para investigar alegações de comportamento discriminatório durante a partida do playoff do mata-mata da Liga dos Campeões da UEFA 2025/2026 entre o SL Benfica e o Real Madrid CF, em 17 de fevereiro de 2026, e mediante solicitação do EDI com base em um relatório preliminar, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Gianluca Prestianni por uma (1) partida de competições de clubes da UEFA para a qual ele estaria elegível, por violação prima facie do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da UEFA (DR), relacionado a comportamento discriminatório.
A medida não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da UEFA venham a tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em andamento e o respectivo encaminhamento aos órgãos disciplinares da entidade.
Mais informações sobre o caso serão divulgadas oportunamente.