Acusado de racismo contra Vini Jr., Prestianni é suspenso pela Uefa

Medida cautelar da Uefa impede atacante do Benfica de enfrentar o Real Madrid enquanto investigação por comportamento discriminatório segue em andamento

Gianluca Prestianni é acusado de cometer racismo contra Vinicius Júnior (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Acusado de proferir insultos racistas contra Vinícius Júnior, o atacante argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, foi suspenso provisoriamente pela Uefa e está fora do jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, anunciou a confederação europeia nesta segunda-feira (23).

Na terça-feira da semana passada, no jogo disputado em Lisboa, Vini Jr. acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco" após comemorar com uma dança o gol que deu a vitória ao time espanhol por 1 a 0, e a Uefa decidiu suspender o argentino "provisoriamente para o próximo jogo de competição europeia".

Confira a nota divulgada pela Uefa

Após a nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA (EDI) para investigar alegações de comportamento discriminatório durante a partida do playoff do mata-mata da Liga dos Campeões da UEFA 2025/2026 entre o SL Benfica e o Real Madrid CF, em 17 de fevereiro de 2026, e mediante solicitação do EDI com base em um relatório preliminar, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Gianluca Prestianni por uma (1) partida de competições de clubes da UEFA para a qual ele estaria elegível, por violação prima facie do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da UEFA (DR), relacionado a comportamento discriminatório.

A medida não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da UEFA venham a tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em andamento e o respectivo encaminhamento aos órgãos disciplinares da entidade.

Mais informações sobre o caso serão divulgadas oportunamente.