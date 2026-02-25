Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Real Madrid x Benfica pela Champions League

O time merengue leva vantagem após vencer os portugueses no jogo de ida por 1 a 0

Amar Dedic, lateral do Benfica e Vinicius Júnior, atacante brasileiro do Real Madrid (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Real Madrid e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (25), em partida válida pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League de 2026. O confronto acontece no Santiago Bernabéu, casa do time merengue.

Onda de violência no México preocupa Fifa para repescagem da Copa do Mundo, diz jornal

Presidente do Benfica defende Prestianni após acusação de racismo de Vini e critica suspensão

Hakimi, do PSG, será julgado por acusação de estupro e afirma: 'A verdade virá à tona'

Acusado de racismo contra Vini Jr., Prestianni é suspenso pela Uefa Veja também:

O jogo de volta dos playoffs decide quem avançará às oitavas de final da Champions League. Pelo lado espanhol do confronto, o Real Madrid vai em busca da vitória em casa para garantir sua classificação com mais tranquilidade para as oitavas de final e acertar contas com a equipe portuguesa.

Os merengues vão para a partida em busca de acertar duas contas com o Benfica, a primeira é igualar o histórico entre os clubes, atualmente favorável aos portugues, e com a vitória do Real Madrid, o clube espanhol igualaria os números. E a mais importante, vencer o time português após o caso de racismo sofrido por Vinicius Júnior na última partida.

O Real Madrid chega para a partida com um grande desfalque: o artilheiro da competição, Kylian Mbappé, com 13 gols. O atacante francês vem sentindo dores no joelho nas últimas partidas e no último treino voltou a sentir o joelho esquerdo, o que o tirou da partida.

Porém, mesmo sem o camisa 10, o brasileiro Vini Jr vive grande fase e vai retomando o nível apresentado na temporada de 2024, quando foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio Fifa The Best. Vinicius está em uma sequência de quatro partidas seguidas marcando gols e é um dos maiores garçons da competição, com quatro assistências.

BENFICA

No lado visitante, o Benfica se encontra em uma situação complicada, pois precisa vencer por pelo menos dois gols para se classificar diretamente para as oitavas de final. A equipe perdeu o primeiro jogo para o Real Madrid por 1 a 0, jogando em sua casa. Agora tem o difícil trabalho de vencer os merengues no Santiago Bernabéu

Caso o time português vença pela diferença mínima, a partida irá para a prorrogação. Se o empate persistir no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Após a acusação de racismo contra Gianluca Prestianni, atacante do Benfica, contra o brasileiro Vini Jr. na partida ida dos playoffs da Champions League, a UEFA decidiu suspender provisoriamente o argentino para o jogo de volta, enquanto segue com as investigações sobre o caso.

Em defesa do atacante, o presidente do clube, Rui Costa, disse em entrevista antes do embarque para o jogo de volta: "O Prestianni está sendo rotulado como racista, mas ele é tudo, menos racista. Posso garantir".

Em campo, os destaques do Benfica vão para o meia Leandro Barreiro, o ponta Andreas Schjelderup e o centroavante Vangelis Pavlidis, artilheiro da equipe na temporada.



Que horas é Real Madrid x Benfica?

A partida entre Real Madrid e Benfica será disputada nesta quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir Real Madrid x Benfica ao vivo?

O jogo terá transmissão exclusiva pela HBO Max (streaming)

Prováveis Escalações

Real Madrid: Courtois; Alexander Arnold, Asencio (Alaba), Rudiger e Álvaro Carreras; Tchouameni, Valverde, Camavinga e Arda Güler; Gonzalo Garcia e Vinicius Jr. Técnico: Álvaro Arbeloa

Os Merengues não contam com Bellingham, Ceballos, Éder Militão, Huijsen e Kyllian Mbappe, todos entregues ao departamento médico. Além deles, o atacante Rodrygo cumpre suspensão e está fora da partida.

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Barrenechea, Barreiro e Rafa Silva; Sidny, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: José Mourinho

O Benfica não poderá contar com o técnico José Mourinho para a partida, devido ao cartão vermelho recebido na última partida. Além dele, Nuno Félix (machucado) e Prestianni (suspenso) estão fora do jogo. O meia João Veloso e o goleiro Samuel Soares são dúvidas.

HISTÓRICO

Em toda história, Real Madrid e Benfica se enfrentaram em cinco oportunidades, sendo duas ainda em 2026. No histórico de partidas entre as equipes, o time português leva vantagem com três vitórias. Já o Real Madrid venceu em duas ocasiões.