Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Real Madrid x Benfica pela Champions League
O time merengue leva vantagem após vencer os portugueses no jogo de ida por 1 a 0
Publicado: 25/02/2026 às 12:08
Amar Dedic, lateral do Benfica e Vinicius Júnior, atacante brasileiro do Real Madrid (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Real Madrid e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (25), em partida válida pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League de 2026. O confronto acontece no Santiago Bernabéu, casa do time merengue.
O jogo de volta dos playoffs decide quem avançará às oitavas de final da Champions League. Pelo lado espanhol do confronto, o Real Madrid vai em busca da vitória em casa para garantir sua classificação com mais tranquilidade para as oitavas de final e acertar contas com a equipe portuguesa.
Os merengues vão para a partida em busca de acertar duas contas com o Benfica, a primeira é igualar o histórico entre os clubes, atualmente favorável aos portugues, e com a vitória do Real Madrid, o clube espanhol igualaria os números. E a mais importante, vencer o time português após o caso de racismo sofrido por Vinicius Júnior na última partida.
O Real Madrid chega para a partida com um grande desfalque: o artilheiro da competição, Kylian Mbappé, com 13 gols. O atacante francês vem sentindo dores no joelho nas últimas partidas e no último treino voltou a sentir o joelho esquerdo, o que o tirou da partida.
Porém, mesmo sem o camisa 10, o brasileiro Vini Jr vive grande fase e vai retomando o nível apresentado na temporada de 2024, quando foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio Fifa The Best. Vinicius está em uma sequência de quatro partidas seguidas marcando gols e é um dos maiores garçons da competição, com quatro assistências.
BENFICA
No lado visitante, o Benfica se encontra em uma situação complicada, pois precisa vencer por pelo menos dois gols para se classificar diretamente para as oitavas de final. A equipe perdeu o primeiro jogo para o Real Madrid por 1 a 0, jogando em sua casa. Agora tem o difícil trabalho de vencer os merengues no Santiago Bernabéu
Caso o time português vença pela diferença mínima, a partida irá para a prorrogação. Se o empate persistir no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.
Após a acusação de racismo contra Gianluca Prestianni, atacante do Benfica, contra o brasileiro Vini Jr. na partida ida dos playoffs da Champions League, a UEFA decidiu suspender provisoriamente o argentino para o jogo de volta, enquanto segue com as investigações sobre o caso.
Em defesa do atacante, o presidente do clube, Rui Costa, disse em entrevista antes do embarque para o jogo de volta: "O Prestianni está sendo rotulado como racista, mas ele é tudo, menos racista. Posso garantir".
Em campo, os destaques do Benfica vão para o meia Leandro Barreiro, o ponta Andreas Schjelderup e o centroavante Vangelis Pavlidis, artilheiro da equipe na temporada.
Que horas é Real Madrid x Benfica?
A partida entre Real Madrid e Benfica será disputada nesta quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília).
Onde assistir Real Madrid x Benfica ao vivo?
O jogo terá transmissão exclusiva pela HBO Max (streaming)
Prováveis Escalações
Real Madrid: Courtois; Alexander Arnold, Asencio (Alaba), Rudiger e Álvaro Carreras; Tchouameni, Valverde, Camavinga e Arda Güler; Gonzalo Garcia e Vinicius Jr. Técnico: Álvaro Arbeloa
Os Merengues não contam com Bellingham, Ceballos, Éder Militão, Huijsen e Kyllian Mbappe, todos entregues ao departamento médico. Além deles, o atacante Rodrygo cumpre suspensão e está fora da partida.
Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Barrenechea, Barreiro e Rafa Silva; Sidny, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: José Mourinho
O Benfica não poderá contar com o técnico José Mourinho para a partida, devido ao cartão vermelho recebido na última partida. Além dele, Nuno Félix (machucado) e Prestianni (suspenso) estão fora do jogo. O meia João Veloso e o goleiro Samuel Soares são dúvidas.
HISTÓRICO
Em toda história, Real Madrid e Benfica se enfrentaram em cinco oportunidades, sendo duas ainda em 2026. No histórico de partidas entre as equipes, o time português leva vantagem com três vitórias. Já o Real Madrid venceu em duas ocasiões.
- Benfica 0 x 1 Real Madrid (2026)
- Benfica 4 x 2 Real Madrid (2026)
- Real Madrid 2 x 1 Benfica (1965)
- Benfica 5 x 1 Real Madrid (1965)
- Benfica 5 x 3 Real Madrid (1962)