Real Madrid 'entrega provas' à Uefa em caso de racismo contra Vini Jr.: 'Cooperamos ativamente'
O caso de racismo aconteceu na partida entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League
Publicado: 19/02/2026 às 10:47
Time do Real Madrid reunido após caso de racismo contra Vini Jr em partida com o Benfica (FILIPE AMORIM / AFP)
O Real Madrid parece disposto a entrar em campo na quarta-feira, dia 25, no duelo de volta com o Benfica, pelos playoffs da Champions League, com o caso de racismo de Prestianni contra Vini Jr. resolvido. Nesta quinta-feira, o clube merengue revelou ter entregue "todas as provas" à investigação da Uefa.
A Uefa abriu uma investigação e, um dia depois de o Benfica garantir, em nota oficial, que vai prestar toda colaboração, sempre em defesa de seus jogador de 20 anos, foi a vez de o Real Madrid seguir a mesma linha.
"O Real Madrid C.F. anuncia que forneceu hoje à Uefa todas as provas disponíveis relativas aos incidentes ocorridos na terça-feira passada, 17 de fevereiro, durante o jogo da Champions League que a nossa equipe disputou em Lisboa contra o SL Benfica", anunciou os merengues.
"O nosso clube cooperou ativamente com a investigação aberta pela Uefa na sequência dos atos inaceitáveis de racismo que ocorreram durante esse jogo. O Real Madrid expressa a sua gratidão pelo apoio e carinho unânimes demonstrados ao nosso jogador Vinicius Jr. por todos os setores do mundo do futebol", agradeceu o clube.
Vini Jr. Enfrenta uma luta diária contra a discriminação racial e o clube garante que jamais deixará de apoiá-lo. "O Real Madrid continuará a trabalhar, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no esporte e na sociedade."