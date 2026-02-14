Kane chega a 500 gols, Bayern supera Werder Bremem e se mantém tranquilo no topo da Bundesliga
Publicado: 14/02/2026 às 16:01
Harry Kane, atacante do Bayern de Munique (FOCKE STRANGMANN / AFP)
Harry Kane trocou o futebol inglês pelo alemão para fazer história e continua colhendo frutos nos gramados da Bundesliga. Neste sábado, o camisa 9 anotou duas vezes na vitória do líder Bayern de Munique sobre o Werder Bremen, por 3 a 0, e chegou a 500 gols na carreira.
O feito do artilheiro da competição, agora com 26 gols, ganha ainda mais importância se comparado ao gênio Cristiano Ronaldo, perto da marca dos 1000 gols. O português precisou de 10 jogos a mais para anotar seu 500°.
Com o triunfo, o Bayern de Munique volta a abrir seis pontos de vantagem sobre o vice-líder Borussia Dortmund - com começo arrasador, o time bávaro já chegou a ter folga de 11 pontos na frente, mas permitiu que o rival encostasse após tropeços recentes.
Mesmo fora de casa, o Bayern tomou as ações da partida desde o apito inicial para evitar justamente a preocupante aproximação do Borussia Dortmund, que fez 4 a 0 no Mainz na sexta, alcançando os 51 pontos, diante de 54 dos bávaros, com um compromisso a mais.
Atrás do 500º gol na carreira - entrou em campo com 498 - Harry Kane desperdiçou uma boa chance logo no começo. Mas começou seu show particular após a arbitragem ser salva pelo VAR e anotar pênalti após Karl invadir a área driblando os marcadores e ser derrubado.
O camisa 9 cobrou com precisão e abriu o marcador aos 22 minutos Seu 103º gol de pênalti na carreira em 116 cobranças. Jamais perdeu uma cobrança pelo Bayern na Bundesliga. A questão sobre se conseguiria ir às redes novamente para chegar à marca histórica foi respondida rapidamente. Para ser preciso, quatro minutos depois da abertura do placar.
Após saída equivocada do goleiro Backhaus, a defesa carimba Goretzka e a bola sobra para Luís Díaz. O colombiano toca de primeira para Kane, que de fora da área chuta colocado no canto e aumenta a festa bávara.
O segundo tempo começou sem Neuer, substituído por Urbig, e com Njinmah carimbando a trave em cabeçada. Até então sossegado atrás, o Bayern finalmente foi testado.
Na frente, Gnabry, duas vezes, e Luís Diaz exageraram no preciosismo e desperdiçaram oportunidades claras dentro da área. O técnico Vincent Kompany, vendo o Werder Bremen crescer em campo, resolveu mexer e Davies e Musiala, escolhidos para entrar, fizeram grande jogada pela esquerda que terminou em gol de alívio de Goretzka.
Demais resultados deste sábado: Bayer Leverkusen 4 a 0 St. Pauli, Eintracht Frankfurt 3 x 0 Borussia Mönchengladbach, Hamburgo 3 x 2 Union Berlin e Hoffenheim 3 x 0 Freiburg.