Neymar tem só 3 jogos pelo Santos para convencer Ancelotti antes da convocação da seleção

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Santos, Neymar (Rafael Vieira)

A queda precoce do Santos no Campeonato Paulista acelerou - e muito - o relógio de Neymar na corrida por uma vaga na seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Fora das semifinais do Estadual, o atacante agora terá apenas três partidas para tentar convencer Carlo Ancelotti antes da próxima convocação.

Neste domingo, o Santos foi derrotado por 2 a 1 pelo Novorizontino e deu adeus ao Paulistão ainda nas quartas de final. O resultado não apenas eliminou o clube como também retirou do calendário de Neymar possíveis jogos decisivos que poderiam pesar na avaliação da comissão técnica da seleção - como semifinal e final do torneio.

Com isso, o camisa 10 terá apenas compromissos pelo Campeonato Brasileiro antes do anúncio da lista, previsto para o dia 16 de março. Serão dois jogos na Vila Belmiro e um fora de casa: Vasco (casa) - 26/02, Mirassol (fora) - 10/03 e Corinthians (casa) - 15/03.

Até agora, Neymar entrou em campo apenas duas vezes em 2026, somando 135 minutos e uma assistência. Diante do Novorizontino, fez seu primeiro jogo completo na temporada, mas teve atuação discreta e participou negativamente do lance que originou o primeiro gol adversário.

PRÓXIMA CONVOCAÇÃO SERÁ QUASE DEFINITIVA PARA A COPA

No início de fevereiro, Ancelotti deixou claro que a seleção brasileira se aproxima da reta final de definição do elenco para a Copa do Mundo de 2026. Embora tenha evitado falar em lista fechada, o treinador admitiu que o grupo está perto do formato final.

Segundo o italiano, o Brasil conta com uma base já consolidada, formada por jogadores presentes em todas as convocações desde sua chegada. Ao mesmo tempo, algumas posições seguem abertas - e cada oportunidade em campo pode ser decisiva para quem ainda tenta se firmar.

A próxima convocação servirá para os amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos, no fim de março. Dentro desse contexto, o curto calendário do Santos transforma os próximos três jogos em uma espécie de prova final para Neymar.

Com histórico recente de lesões e ainda retomando ritmo após cirurgia no joelho, o atacante sabe que não há mais margem para atuações apagadas. Cada minuto em campo pode pesar na decisão de Ancelotti, que já indicou que as escolhas feitas agora tendem a ser mantidas até o Mundial.