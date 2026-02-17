"Racistas são, acima de tudo, covardes", disparou Vini Júnior após nova denúncia de racismo
Autor do gol da vitória do Real Madrid sobre o Benfica, pelos playoffs da Champions League, Vini Júnior denunciou racismo por parte do jogador argentino Prestianni
Publicado: 17/02/2026 às 21:11
Vini Júnior, que marcou gol da vitória do Real, fez denúncia de novo caso de racismo (DIVULGAÇÃO/REAL MADRID)
Vini Júnior usou as redes sociais para se pronunciar após o caso de racismo ocorrido na partida contra o Benfica, nesta terça-feira, em Lisboa, pela Champions League.
"Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas, eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família", escreveu o jogador.
O brasileiro criticou também a postura do árbitro.
"Eu recebi carta amarelo por comemorar um gol. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal-executado e que de nada serviu. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid, mas é necessário."
Vini Júnior denunciou o jogador argentino Prestianni por racismo, após marcar o único gol da partida.
O brasileiro levou amarelo por dançar diante da torcida do Benfica. A partida ficou paralisada dez minutos e depois prosseguiu sem que ninguém fosse punido.