Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana

O duelo coloca frente a frente o campeão da Copa Libertadores, o Flamengo, e o campeão da Copa Sul-Americana, o Lanús

Lucas Paqueta, meia do Flamengo (Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo inicia a corrida para conquistar mais um título, nesta quinta-feira, quando enfrenta o Lanús-ARG, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A primeira parte da decisão ocorre no Estádio La Fortaleza, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina. Já o jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (26), no Maracanã.

O campeão será o time que tiver maior saldo de gols agregado. Em caso de igualdade após os 180 minutos, o título será decidido nas cobranças de pênaltis. O duelo coloca frente a frente o campeão da Copa Libertadores, o Flamengo, e o campeão da Copa Sul-Americana, o Lanús.

Qual o horário de Lanús x Flamengo ?

A partida entre Lanús e Flamengo será disputada nesta quinta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília).

Enquanto o jogo de volta está marcado para a outra quinta-feira (26), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Onde assistir Lanús x Flamengo ao vivo?

O jogo será transmitido pela ESPN (Tv fechada) e pelo Disney + Premium (Streaming).

O time carioca conquistou o tetracampeonato, ao bater o Palmeiras por 1 a 0, no Monumental de Lima, no Peru, consolidando-se como o maior brasileiro campeão da competição. O time argentino levantou o título, ao superar o Atlético-MG nos pênaltis, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Depois de um início de temporada ruim, que culminou com a perda do título da Supercopa do Brasil para o Corinthians, o Flamengo vem de uma série de três vitórias. A última por 2 a 1 sobre o Botafogo, resultado que garantiu a classificação à semifinal do Campeonato Carioca.

O técnico Filipe Luís vai mandar a campo um time confiante e mais bem preparado fisicamente. O lateral-direito Varela está de volta a lista de relacionados após ser desfalque nas últimas três partidas. Recuperado de uma lesão no tornozelo direito, o uruguaio disputa a titularidade com Emerson Royal.

Também estão de volta alguns jogadores que começaram no banco contra o Botafogo: o goleiro Rossi, os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Alex Sandro, o volante Evertton Araújo, o meia Arrascaeta e o centroavante Pedro.

O atacante Gonzalo Plata cumpre suspensão referente ao jogo contra o Racing, na semifinal da Libertadores do ano passado. O equatoriano foi punido pela Conmebol com dois jogos de suspensão, sendo o primeiro na final e o segundo no jogo de ida da Recopa. Os volantes Jorginho, com uma lesão na coxa esquerda, e Saúl Ñiguez, que se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, também são desfalques.

O último treino do Flamengo aconteceu na Casa Amarilla, o centro de treinamento do Boca Juniors. Durante os trabalhos, Filipe Luis teve uma conversa de alguns minutos com os meias Arrascaeta e Lucas Paquetá, que serão responsáveis pela armação das jogadas ofensivas. Mas não houve confirmação oficial da escalação.

Filipe Luís sonha com o bi da Recopa, mas deu pouca importância ao fato de que, se for campeão, vai se tornar o técnico mais vencedor da história do clube, igualando a marca de Carlinhos, que comandou o time nos anos de 1980 e 1990.

Há pouco mais de um ano no cargo - assumiu em outubro de 2024 - Filipe Luís já conquistou cinco títulos: Copa do Brasil, Supercopa, Carioca, Libertadores e Brasileiro. Antes tinha sido campeão da Copa Intercontinental Sub-20, ao vencer o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1, no Maracanã.

"Quando entramos no CT do Flamengo, a parede tem os troféus. A Recopa está lá. Temos uma conquista e queremos colocar mais uma lá. É um título muito difícil. O Flamengo, em 130 anos de história, só tem uma Recopa. Vamos para conquistar esse título com todas as nossas forças", disse Filipe Luís, ambicionando o bi da Recopa, uma vez que a primeira foi conquistada em 2020 em cima do Independiente del Valle, do Equador.

O Lanús vem de três partidas sem vitória, sendo dois empates e uma derrota. A equipe treinada por Maurício Pellegrino conta com três nomes conhecidos no futebol brasileiro: o meia Marcelino Moreno, ex-Coritiba, e os atacantes Walter Bou e Lucas Besozzi, que tiveram passagens apagadas por Vitória e Grêmio, respectivamente.

Marcelino Moreno elogiou o Flamengo, mas pediu respeito ao Lanús e afirmou que o time brasileiro terá que tomar cuidado com as armas do time argentino na decisão. "Conheço bem o Flamengo, joguei várias vezes contra eles. É uma das melhores equipes da América. Vamos precisar lutar muito, mas eles precisam ter cuidado com muitos dos nossos jogadores. Temos uma grande equipe, com nomes de peso. Vai ser um grande jogo."





FICHA TÉCNICA

LANÚS X FLAMENGO

LANÚS - Losada; Guidara, Ronaldo de Jesús, Izquierdoz e Marcich; Agustín Cardozo, Matías Sepulveda e Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Walter Bou e Ramiro Carrera. Técnico: Maurício Pellegrino.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

HORÁRIO - 21h30.

ONDE ASSISTIR - ESPN (Tv fechada) e Disney + Premium

LOCAL - Estádio La Fortaleza, em Lanús (ARG).