Palmeiras termina 2025 com receita recorde de R$ 1,7 bilhão
O Palmeiras vem em uma crescente na arrecadação desde 2022, o primeiro ano de Leila na presidência da equipe
Publicado: 17/02/2026 às 16:40
Jogadores do Palmeiras (Divulgação/Palmeiras)
O Palmeiras finalizou a temporada de 2025 com a maior receita bruta da história do time paulista. Ao todo, a equipe arrecadou R$ 1,7 bilhão, mais de 400 milhões acima do valor de 2024.
O Palmeiras vem em uma crescente na arrecadação desde 2022, o primeiro ano de Leila na presidência da equipe. Na época, a receita bruta dos paulistas era de pouco mais de R$ 856 milhões.
Os números continuaram crescendo nas temporadas seguintes e, em 2024, ultrapassaram a marca do bilhão, atingindo mais de R$ 1,2 bilhão. Agora, a arrecadação do ano passado alcançou R$ 1,7 bilhão, um novo recorde para o clube alviverde.
O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado, 21, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Às 21h30 (de Brasília), o time recebe o Capivariano em busca de um lugar na semifinal.