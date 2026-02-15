Estaduais chegam às semifinais e ganham emoção pelo Brasil; confira os duelos
Catarinense, Cearense, Gaúcho e Paranaense vivem fase decisiva enquanto Pernambuco se prepara para os jogos da volta
Publicado: 15/02/2026 às 15:27
Ceará enfrenta o Floresta nas semifinais do Campeonato Cearense 2026 (Felipe Santos / Ceará SC)
Os Campeonatos Estaduais pelo Brasil entram em fase eletrizante. Em 2026, as semifinais já movimentam as torcidas e colocam gigantes de suas regiões frente a frente na briga por vaga nas finais.
Enquanto o Campeonato Pernambucano se prepara para os duelos de volta no próximo fim de semana - sábado (21) e domingo (22), com Sport x Retrô e Náutico x Santa Cruz, outros centros tradicionais do futebol nacional já vivem confrontos decisivos.
Catarinense
No Campeonato Catarinense, a semifinal começou no sábado (14). O Brusque fez valer o mando na Arena Simon (Augusto Bauer) e venceu a Chapecoense por 1 a 0. O meia João Prado marcou o único gol da partida.
A volta acontece no domingo (22), às 18h, na Arena Condá. O Brusque joga por um empate para retornar à final e enfrentar quem avançar do duelo entre Camboriú e Barra, que iniciam sua semifinal neste domingo (15), às 17h, no Estádio Orlando Scarpelli.
Cearense
No Campeonato Cearense, os confrontos ficaram entre Ferroviário x Fortaleza e Floresta x Ceará.
No sábado (14), o Fortaleza largou na frente ao vencer o Ferroviário por 2 a 0 no Estádio Presidente Vargas, mesmo atuando como visitante. Bareiro e Vitinho marcaram os gols que garantiram vantagem confortável ao Leão do Pici, que pode até perder por um gol de diferença no duelo de volta, marcado para o dia 21.
A outra semifinal acontece neste domingo (15), às 16h, também no Presidente Vargas, com mando do Floresta.
Gaúcho
O Campeonato Gaúcho também já vive clima decisivo. Os jogos de ida ocorrem neste domingo (15). O Grêmio enfrenta o Juventude às 17h30, na Arena do Grêmio. Mais tarde, às 20h30, o Ypiranga recebe o Internacional no Estádio Colosso da Lagoa.
Os confrontos de volta estão agendados para os dias 21 (Internacional x Ypiranga, às 18h30) e 22 (Juventude x Grêmio, às 18h).
Paranaense
Entre os estaduais já em semifinal, o Campeonato Paranaense foi quem apresentou mais emoção até aqui. No sábado (14), Operário Ferroviário e Coritiba empataram por 2 a 2 no Estádio Germano Krüger. Após ver o Coxa abrir 2 a 0 no primeiro tempo, o Fantasma reagiu e buscou a igualdade na etapa final.
A decisão fica para o sábado (21), às 16h, no Estádio Couto Pereira. Novo empate leva a disputa para os pênaltis.
Do outro lado da chave, Londrina e Athletico Paranaense iniciam o confronto neste domingo (15), às 18h30, no Estádio do Café. A volta será no dia 22, às 16h, na Arena da Baixada.