Goleiro Bruno é regularizado no sistema da CBF e pode enfrentar time paulista na Copa do Brasil

O goleiro é condenado por homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal, mas está em liberdade condicional desde 2023

Goleiro Bruno, atual goleiro do Vasco-AC (Arquivo pessoal/Franciele Julião)

Bruno Fernandes de Souza, goleiro de 41 anos, está apto a entrar em campo pela Copa do Brasil. O jogador foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelo Vasco-AC.

O confronto da equipe acriana, válido pela primeira fase do torneio nacional, é contra o Velo Clube de Rio Claro, clube da elite do futebol paulista. A partida acontece nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Arena da Floresta, em Rio Branco.

Segundo o portal Ge, O técnico Eric Rodrigues afirmou que, em caso de regularização, Bruno assumiria a posição de titular do Vasco no jogo diante do Velo.

Antes de chegar ao time do Acre, o goleiro atuou em três partidas pelo Capixaba, do Espírito Santo, no Estadual.

O ex-jogador do Flamengo foi condenado, em 2013, por homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal de Eliza Samudio, então companheira do atleta.

Desde 2023, a pena de 22 anos e um mês de reclusão de Bruno progrediu do regime semiaberto para a liberdade condicional.

O término da pena do goleiro está marcado para o dia 8 de janeiro de 2031. Desde que passou a sair da penitenciária, ele jogou por outros sete clubes: Boa Esporte (MG), Poços de Caldas (MG), Rio Branco (AC), Atlético Carioca (RJ), Búzios (RJ), Orion (time de várzea de São Paulo), União do Bom Destino (ES).

