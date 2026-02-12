diariodepernambuco.com.br
Internacional
COPA DO REI

Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Atlético de Madrid x Barcelona pela semifinal da Copa do Rei

A partida acontece pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Rei de 2026

Lucas Valle

Publicado: 12/02/2026 às 12:42

Seguir no Google News Seguir

Griezmann e Lewandowski, atacantes de Atlético de Madrid e Barcelona, respectivamente /THOMAS COEX / AFP e JOSEP LAGO / AFP

Griezmann e Lewandowski, atacantes de Atlético de Madrid e Barcelona, respectivamente (THOMAS COEX / AFP e JOSEP LAGO / AFP)

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (12), em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei da Espanha de 2026. O confronto acontece no Estádio Metropolitano, casa dos Colchoneros.

Veja também:
O confronto marca a primeira partida da disputa por uma vaga na grande final da Copa do Rei de 2026. Pelo lado Colchonero, o Atlético de Madrid entra em campo buscando a vitória para tentar equilibrar o retrospecto do confronto direto contra o Barcelona, e levar vantagem para o jogo de volta.

Nos últimos 10 jogos, a equipe da capital espanhola somou quatro vitórias, três empates e três derrotas, números que mostram a instabilidade do clube neste momento da temporada. Atualmente, o Atleti ocupa a terceira colocação da LaLiga, com 45 pontos, 12 a menos que o segundo colocado, Real Madrid, e sete a mais que o Real Betis, quinto colocado. Já na Champions League, o time comandado por Diego Simeone terminou na 14ª posição e terá pela frente o Club Brugge nos playoffs da competição.

Do outro lado, o Barcelona chega para a partida com o objetivo de manter o alto nível de atuação, buscar a vitória e abrir uma boa vantagem para decidir a vaga em casa. O clube catalão conta com um histórico bastante favorável diante do Atlético e espera mantem assim. 

Nos últimos 10 jogos, os culés venceram nove e perderam apenas um, resultados que mostram a ótima fase do time na temporada. A equipe lidera o Campeonato Espanhol com 58 pontos, um a mais que o Real Madrid, e terminou a fase da Champions League na quinta colocação, garantindo classificação direta para as oitavas de final.

Que horas é Atlético de Madrid x Barcelona ?

A partida entre Atlético de Madrid e Barcelona será disputada nesta quinta-feira (12), às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo?

O jogo terá transmissão exclusiva no Disney+(streaming)

Prováveis Escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Mendoza, Koke e Baena; Lookman e Griezmann. Técnico: Diego Simeone

Os Colchoneros não contarão com Pablo Barrios, que está lesionado, enquanto Johnny Cardoso, Julián Alvarez e Nico González são tratados com dúvidas.

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí e Balde; De Jong, Dani Olmo e Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski e Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick

Já os Culés vão para a partida sem contar Rashford, Christensen, Gavi e Pedri, além do mais novo desfalque, o atacante Raphinha teve a ausência na partida confirmada pelo técnico Hansi Flick.

HISTÓRICO
Nos últimos 10 confrontos entre Atlético de Madrid e Barcelona, o resultados tão totalmente desproporcionais. Quem leva a vantagem são os culés, com oito vitórias somadas, além de um empate em 4 a 4 e uma derrota para os colchoneros. No total são 34 gols marcados nos últimos 10 jogos, sendo 23 do Barcelona e 11 do Atlético. 

  • Barcelona 3 x 1 Atlético de Madrid
  • Atlético de Madrid 0 x 1 Barcelona
  • Atlético de Madrid 2 x 4 Barcelona
  • Barcelona 4 x 4 Atlético de Madrid
  • Barcelona 1 x 2 Atlético de Madrid
  • Atlético de Madrid 0 x 3 Barcelona
  • Barcelona 1 x 0 Atlético de Madrid
  • Barcelona 1 x 0 Atlético de Madrid
  • Atlético de Madrid 0 x 1 Barcelona
  • Barcelona 4 x 2 Atlético de Madrid


ao vivo , Atlético de Madrid , Barcelona , histórico , horário , onde assistir , prováveis escalações
Mais de Internacional
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP