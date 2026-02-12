Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Atlético de Madrid x Barcelona pela semifinal da Copa do Rei
A partida acontece pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Rei de 2026
Publicado: 12/02/2026 às 12:42
Griezmann e Lewandowski, atacantes de Atlético de Madrid e Barcelona, respectivamente (THOMAS COEX / AFP e JOSEP LAGO / AFP)
Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (12), em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei da Espanha de 2026. O confronto acontece no Estádio Metropolitano, casa dos Colchoneros.
Nos últimos 10 jogos, a equipe da capital espanhola somou quatro vitórias, três empates e três derrotas, números que mostram a instabilidade do clube neste momento da temporada. Atualmente, o Atleti ocupa a terceira colocação da LaLiga, com 45 pontos, 12 a menos que o segundo colocado, Real Madrid, e sete a mais que o Real Betis, quinto colocado. Já na Champions League, o time comandado por Diego Simeone terminou na 14ª posição e terá pela frente o Club Brugge nos playoffs da competição.
Do outro lado, o Barcelona chega para a partida com o objetivo de manter o alto nível de atuação, buscar a vitória e abrir uma boa vantagem para decidir a vaga em casa. O clube catalão conta com um histórico bastante favorável diante do Atlético e espera mantem assim.
Nos últimos 10 jogos, os culés venceram nove e perderam apenas um, resultados que mostram a ótima fase do time na temporada. A equipe lidera o Campeonato Espanhol com 58 pontos, um a mais que o Real Madrid, e terminou a fase da Champions League na quinta colocação, garantindo classificação direta para as oitavas de final.
Que horas é Atlético de Madrid x Barcelona ?
A partida entre Atlético de Madrid e Barcelona será disputada nesta quinta-feira (12), às 17h (horário de Brasília).
Onde assistir Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo?
O jogo terá transmissão exclusiva no Disney+(streaming)
Prováveis Escalações
Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Mendoza, Koke e Baena; Lookman e Griezmann. Técnico: Diego Simeone
Os Colchoneros não contarão com Pablo Barrios, que está lesionado, enquanto Johnny Cardoso, Julián Alvarez e Nico González são tratados com dúvidas.
Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí e Balde; De Jong, Dani Olmo e Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski e Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick
Já os Culés vão para a partida sem contar Rashford, Christensen, Gavi e Pedri, além do mais novo desfalque, o atacante Raphinha teve a ausência na partida confirmada pelo técnico Hansi Flick.
HISTÓRICO
Nos últimos 10 confrontos entre Atlético de Madrid e Barcelona, o resultados tão totalmente desproporcionais. Quem leva a vantagem são os culés, com oito vitórias somadas, além de um empate em 4 a 4 e uma derrota para os colchoneros. No total são 34 gols marcados nos últimos 10 jogos, sendo 23 do Barcelona e 11 do Atlético.
- Barcelona 3 x 1 Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid 0 x 1 Barcelona
- Atlético de Madrid 2 x 4 Barcelona
- Barcelona 4 x 4 Atlético de Madrid
- Barcelona 1 x 2 Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid 0 x 3 Barcelona
- Barcelona 1 x 0 Atlético de Madrid
- Barcelona 1 x 0 Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid 0 x 1 Barcelona
- Barcelona 4 x 2 Atlético de Madrid