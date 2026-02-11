Vini Jr. e Mbappé bancam jantar a elenco do Real Madrid às vésperas de decisão na Champions

O Real Madrid terá pela frente o Benfica, rival que venceu os espanhóis na última rodada da fase de liga

Elenco do Real Madrid reunido em jantar (Reprodução/Redes Socias)

Vini Jr. e Kylian Mbappé deram uma demonstração de protagonismo e liderança fora das quatro linhas e promoveram um jantar para todo o elenco do Real Madrid na noite desta terça-feira (10), em Madri. O encontro aconteceu em um restaurante da capital espanhola ligado aos dois jogadores e ganhou destaque na imprensa local.

A reunião veio à tona após o brasileiro publicar, nos stories de seu perfil no Instagram, uma foto ao lado dos companheiros, registrando o momento de confraternização. A iniciativa soa como um gesto de liderança e aproximação em um momento decisivo da temporada.

Todos os 24 atletas do elenco principal marcaram presença no jantar, que ocorreu exatamente uma semana antes do início do playoff da Liga dos Campeões. O Real Madrid terá pela frente o Benfica, rival que venceu os espanhóis na última rodada da fase de liga e acabou impedindo a classificação direta da equipe merengue às oitavas de final.

Os confrontos contra o time português estão marcados para os dias 17 e 25 de fevereiro, com o jogo de ida em Lisboa e o da volta em Madri. Antes disso, a equipe comandada por Arbeloa entra em campo no sábado, quando recebe a Real Sociedad no Santiago Bernabéu, em compromisso válido por La Liga.