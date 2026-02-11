Semenyo brilha, Manchester City supera o Fulham e faz sombra ao líder Arsenal na Premier League

O atacante abriu o marcador no Etihad Stadium e ainda deu uma assistência na vitória por 3 a 0 desta quarta-feira (11)

Jogadores do Manchester City em partida contra o Fulham (PAUL ELLIS / AFP)

O torcedor do Manchester City aumenta a cada dia o encanto por Antoine Semenyo. O reforço realizou apenas seu sétimo jogo na equipe nesta quarta-feira e mais uma vez foi a estrela de uma vitória. O atacante abriu o marcador no Etihad Stadium e ainda deu uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Fulham que reduziu a distância para o líder Arsenal a três pontos.

Semenyo tem a incrível marca de uma participação em gol por partida disputada. O jogador da seleção de Gana anotou pela quinta vez na nova casa e soma duas assistências. Haaland, não menos importante na surra, anotou seu 29º gol na temporada pelo City - tem outros seis passes para os companheiros irem às redes

O embate do primeiro turno foi um dos mais emocionantes da temporada e com nove gols anotados. Em dia inspirado, o City abriu impressionantes 5 a 1, mas viu o rival reagir, anotar três vezes e pressionar pela igualdade. No fim, um apertado triunfo por 5 a 4.

Desta vez, a ordem era manter aquele volume ofensivo, mas sem os sustos defensivos. E o começo transpareceu que o City não demoraria a abrir o placar tamanha a pressão no Etihad Stadium sob chuva. Folden ia marcando um golaço após deixar o zagueiro, no chão e parar no goleiro Leno.

O Fulham sofria para ultrapassar o meio-campo. Na verdade, entregava a bola aos mandantes e apenas tentava se defender. Donnarumma era um mero espectador, tocando na bola somente após a metade da etapa para segurar um cruzamento. A supremacia em campo chegou ao placar com Semenyo aproveitando cruzamento e bola mal afastada do defensor.

O City, na frente do placar, mantinha todo o time no ataque e quase acabou surpreendido em contragolpe em alta velocidade. Donnarumma segurou a batida de Wilson e mais uma vez viu a resposta de imediato. Trama com toques de primeira e Semenyo deu o passe para O'Reilly ampliar.

Acostumado a castigar o Fulham, Haaland ampliou em batida rasante antes do intervalo, em repetição do jogo do primeiro turno. Foi o 22º gol do artilheiro isolado da Premier League e o 11º diante do oponente.

O norueguês ficou no vestiário, com o técnico Pep Guardiola já dando descanso a suas estrelas - logo depois tirou Bernardo Silva, Rodri e Foden. Com a vitória encaminhada, a etapa serviria para reservas ganharem ritmo e entrosamento, casos de Marmoush, Cherki e Khusanov.

O Fulham até saiu mais da defesa tentando uma improvável reação. Mas a defesa, desta vez atenta, não dava chances para Wilson, principal peça dos visitantes na partida. Na frente, as ações eram mais tímidas, para frustração de Guardiola, que reclamava após os erros cometidos. O tempo passou rápido e o time celebrou subir para os 53 pontos, diante dos 56 do Arsenal que joga nesta quinta.