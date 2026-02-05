Pogba fica fora de lista de jogadores do Monaco para mata-mata da Liga dos Campeões

O meio-campista soma apenas 30 minutos em campo com a camisa do Monaco

Paul Pogba, meio-campista do Monaco (Divulgação/Monaco)

O diretor geral do Monaco, Thiago Scuro, admitiu nesta quarta-feira (4) que não há "resposta clara" sobre a data de retorno aos treinos de Paul Pogba, que está afastado dos gramados devido a uma lesão na panturrilha desde dezembro e não foi incluído na lista de jogadores do clube para a fase de mata-mata da Liga dos Campeões.

"Toda a equipe médica está focada em encontrar soluções", disse o dirigente na apresentação do novo reforço Simon Adingra.

Contratado pelo Monaco a custo zero no final de junho, após cumprir uma suspensão de 18 meses por doping, o ex-jogador do Manchester United sofreu uma série de lesões (coxa, tornozelo e panturrilha) que o impediram de se integrar totalmente ao elenco.

Segundo diversas fontes ligadas ao clube do Principado, Pogba não está incluído na lista de jogadores aptos para disputar o restante da Liga dos Campeões.

Assim como o japonês Takumi Minamino e o ganês Mohammed Salisu, ambos com sérias lesões de joelho e fora do resto da temporada, Pogba fazia parte dessa lista durante a primeira fase da competição.

Os três jogadores foram substituídos pelo senegalês Krepin Diatta, além das duas contratações da janela do inverno europeu: o zagueiro belga Wout Faes e o atacante marfinense Simon Adingra.

Pogba lesionou a panturrilha esquerda em meados de dezembro, após ter participado de três jogos pelo Monaco. O jogador francês de 32 anos ainda não retomou os treinos desde então.

Perguntado sobre quando ele poderá voltar a treinar, Scuro disse não haver uma resposta definitiva. "Como em qualquer lesão, o primeiro passo será voltar aos gramados e, em seguida, progredir nos treinos para recuperar a forma física necessária para jogar", explicou.

Até o momento, Pogba, que assinou contrato com o Monaco até junho de 2027, jogou apenas 30 minutos pelo clube do Principado, distribuídos em três partidas da Ligue 1: contra Rennes (1-4), Paris Saint-Germain (1-0) e Brest (0-1).