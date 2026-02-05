Com golaço de Endrick, Lyon vence Laval (2-0) e vai às quartas da Copa da França

O atacante brasileiro já soma quatro gols e uma assistência em quatro partidas pelo clube francês

Endrick, camisa 9 do Lyon (OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Com uma bomba do brasileiro Endrick e um gol contra do goleiro Maxime Hautbois, o Lyon garantiu a classificação para as quartas de final da Copa da França ao vencer por 2 a 0 o Laval, penúltimo colocado da Ligue 2, nesta quarta-feira (4), no Groupama Stadium.

No entanto, o Lyon, que venceu seus últimos 11 jogos entre todas as competições, também deve esta vitória suada à excelente atuação do goleiro Rémy Descamps, que fez várias defesas cruciais.

Emprestado pelo Real Madrid até o final da temporada desde o início de janeiro, Endrick colocou o Lyon na frente a dez minutos do fim com um disparo de pé esquerdo em que a bola entrou no ângulo.

Jogando numa posição mais central do que o habitual, e bem marcado durante grande parte do jogo pela defesa do Laval, que deixou poucos espaços, o atacante de 19 anos acabou achando uma brecha para marcar e brilhar mais uma vez, confirmando sua boa fase.

"Meu início no Lyon está sendo realmente um sonho", disse Endrick depois de marcar seu quinto gol pela equipe francesa.



- Bomba de pé esquerdo -

"É muito importante ter marcado meu primeiro gol em nosso estádio (...) Agradeço a Deus, que me dá essa oportunidade e está comigo em todas as partidas, mas também a Paulo Fonseca, um ótimo treinador para mim, que sabe administrar muito bem toda a equipe. Ele nos dá muita liberdade em campo", explicou o jovem revelado nas categorias de base do Palmeiras.

"Eu estava me perguntando como iríamos marcar, e descarreguei toda aquela raiva no momento do chute", descreveu ele, avaliando que foi "talvez a única chance" que teve nesta quarta-feira. "Mandei a bola para o fundo da rede. É um gol um pouco característico do número nove que eu uso. E é o tipo de gol que preciso marcar".

Nos acréscimos (90'+4), após um contra-ataque conduzido pelo meio-campista tcheco Pavel Sulc e Endrick, a bola sobrou para o jovem atacante português Afonso Moreira, cujo chute potente foi desviado para o próprio gol por Hautbois, fechando o placar em 2 a 0.

Em outra partida das oitavas de final desta quarta-feira, depois de eliminar o PSG na fase anterior, o Paris FC foi derrotado pelo Lorient ao perder por 2 a 0.

O atacante italiano Ciro Immobile, de 36 anos, fez sua estreia em sua nova equipe. Mas o clube da capital decepcionou ao sofrer um gol de Noah Cadiou (55') e um gol contra de Moustapha Mbow (82').

E em outro duelo, depois de estar perdendo por 2 a 0 para o Montpellier até os 69 minutos, o Nice conseguiu uma virada dramática (3-2) e garantiu a classificação nos acréscimos graças a um gol de Sofiane Diop (90'+7).